Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Bild: EPA

Putin ordnet Entsendung von Truppen in Ostukraine an +++ Russland erkennt „Volksrepubliken“ in der Ostukraine an +++ USA und EU kündigen Sanktionen an +++ Außenministerin Baerbock: Werden auf Völkerrechtsbruch reagieren +++ Alle Entwicklungen zum Konflikt im Liveblog.