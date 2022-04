UN-Generalsekretär in Moskau : Guterres auf unmöglicher Mission

Russlands Außenminister Lawrow nutzte einen Besuch von UN-Generalsekretär Guterres in Moskau, um Kreml-Schlagworte zu wiederholen. Einen ukrainischen Vorschlag für Verhandlungen in Mariupol nannte er „theatralisch“.

UN-Generalsekretär António Guterres am Dienstag in Moskau Bild: AFP

In der Ukraine ist António Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen (UN), kritisiert worden, weil er im russischen Angriffskrieg gegen das Land bisher blass geblieben sei. Nun reiste der Portugiese nach Moskau, alsbald will er nach Kiew fahren . Eine Friedensmission soll es sein. Doch die geringen Erwartungen schienen sich im Anschluss an das Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow, das vor einer geplanten Begegnung mit Präsident Wladimir Putin stattfand, zu bestätigen.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau.

Den Beginn der Pressekonferenz an der Seite von Guterres nutzte Lawrow, um etliche Schlagworte zu wiederholen, die Putin für das Geschehen im Nachbarland geprägt hat, so von der Ukraine als „Aufmarschgebiet“ des Westens, um Russland „einzudämmen“. Guterres sei „bestens informiert“ über Putins Ziele bei der „militärischen Spezialoperation“, wie der Krieg in Russland genannt wird, so über den „Schutz der Zivilbevölkerung“.

Biden bedroht angeblich UN

Lawrow wollte ganz offensichtlich nicht nur über die Ukraine sprechen, sondern stellte die UN als bedroht dar durch westliche Vorstöße wie einen (virtuellen) „Demokratie-Gipfel“, den der amerikanische Präsident Joe Biden am Ende des vorigen Jahres ausrichtete. Lawrow behauptete, eine Resolution, die in der UN-Generalversammlung gegen die Invasion in der Ukraine mit großer Mehrheit angenommen wurde, sei unter amerikanischem Zwang angenommen worden. Zudem warf Lawrow dem UN-Generalsekretariat und damit Guterres selbst vor, keinen Druck auf Kiew ausgeübt zu haben, um die Minsker Vereinbarungen zu erfüllen (gemeint ist damit stets die Moskauer Auslegung).

Russlands Außenminister beklagte auch die westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine. Diese hatte Lawrow am Montagabend im Staatsfernsehen als einen der Faktoren einer „ernsten, reale Gefahr“ genannt, dass ein „dritter Weltkrieg“ ausbreche. Lawrow hob nun an der Seite von Guterres hervor, die westlichen Waffen würden, sobald sie in der Ukraine angekommen seien, ein „legitimes Ziel“ der „Spezialoperation“. Gemeint sind etwa Luftschläge auf Züge. Das konnte man als maßvolle Äußerung werten, denn im russischen Staatsfernsehen wird offen dazu aufgerufen, die Waffenlieferungen schon auf dem Gebiet von NATO-Staaten anzugreifen, bevor sie die Ukraine erreichen.

Guterres sagte, er sei als „Botschafter des Friedens“ gekommen, wolle „Leben retten und Leiden lindern“. Es habe „sehr offene Gespräche“ mit Lawrow gegeben, sagte der UN-Generalsekretär. Je eher „der Krieg“ beendet werden könne, sagte Guterres, desto besser sei es, für die Ukraine wie für Russland. Er sei besorgt über „mögliche Kriegsverbrechen“, sagte Guterres und hob hervor, es brauche, besonders in der südostukrainischen Hafenstadt Mariupol, humanitäre Korridore für die Zivilbevölkerung, die wirklich effektiv seien.

Seltene Übereinstimmung

Guterres hob angesichts von Lawrows Klagen hervor, die UN-Charta beinhalte eigentlich viele Mechanismen, die man im Konfliktfall wählen könne. Dessen ungeachtet befänden sich nun nicht ukrainische Kräfte auf russischem Staatsgebiet, sondern russische Kräfte auf ukrainischem Gebiet, hob der Gast hervor.

„Das stimmt“, sagte Lawrow in seltener Übereinstimmung mit Guterres. Der Außenminister gab an, eine Verhandlungslösung mit Kiew zu bevorzugen, warf den Gegnern aber vor, nicht verhandeln zu wollen. Einen Vorschlag Kiews, in Mariupol am Stahlwerk „Asowstal“, wo Reste ukrainischer Verteidigungskräfte und Zivilisten festsitzen, zu verhandeln, wies er zurück: Das sei eine „theatralische Geste“, sagte Lawrow. „Die Ukrainer lieben es, alles zu inszenieren. Anscheinend wollten sie noch irgendeine herzzerreißende Szene inszenieren.“ Nach ukrainischen Angaben sind durch die russische Invasion um die 90 Prozent Mariupols zerstört und mehr als 20.000 Zivilisten getötet worden.