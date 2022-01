Videokonferenz mit Biden : Vorbereitet sein für den Ernstfall

Der amerikanische Präsident Joe Biden hat sich mit den führenden Vertretern Europas beraten – in neuem Format. Es ging um Sicherheit, Sanktionen und Diplomatie in der Ukraine-Krise.

Achtzig Minuten dauerte die Videokonferenz, die der amerikanische Präsident Joe Biden am Montagabend mit den wichtigsten Vertretern Europas abhielt. Es ging um Absprachen angesichts des zunehmenden russischen Aufmarschs an der Grenze der Ukraine – was die Sicherheit in Europa angeht, die Vorbereitung von Sanktionen und weitere Verhandlungen mit Moskau. Ein Krieg werde zunehmend wahrscheinlicher, hieß es am Dienstag aus Teilnehmerkreisen. Man müsse sich besonders im Zeitraum bis Ende Februar darauf einstellen.

Offiziell teilte die EU-Kommission nach der Sitzung mit, die Staats- und Regierungschefs hätten sich über den Ernst der Lage ausgetauscht. „Sie wünschten, dass Diplomatie erfolgreich sein werde, treffen aber Vorbereitungen für alle Eventualitäten.“ Ähnlich hieß es seitens des Weißen Hauses: „Die Staats- und Regierungschefs besprachen ihre gemeinsamen Anstrengungen, um eine weitere russische Aggression gegenüber der Ukraine abzuschrecken, einschließlich Vorbereitungen, um Russland massive Konsequenzen und heftige ökonomische Kosten für solche Handlungen aufzuerlegen.“ Außerdem sei es um die Verstärkung der Sicherheit an der östlichen Flanke der NATO gegangen.