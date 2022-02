„Wir wissen, was zu tun ist“ : Scholz warnt Moskau vor Invasion

Pressekonferenz: Scholz in Kiew am Montag Bild: Reuters

Bundeskanzler Olaf Scholz hat Russland in der Krise mit der Ukraine abermals mit harten Sanktionen gedroht, zugleich aber das Dialogangebot untermauert. „Im Falle einer militärischen Eskalation sind wir zu sehr weitreichenden und effektiven Sanktionen in Abstimmung mit unseren Verbündeten bereit“, sagte der SPD-Politiker am Montag bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew. „Wenn Russland die territoriale Integrität der Ukraine erneut verletzen sollte, wissen wir, was zu tun ist“, versicherte Scholz.

Zugleich sagte der Kanzler: „Wir sind bereit für einen ernsthaften Dialog mit Russland über Fragen europäischer Sicherheit.“ Deutschland unterstütze entsprechende Vorschläge der NATO und der USA. Nun erwarte man von Russland eine Antwort darauf. Scholz forderte Moskau auf, die bestehenden Dialogangebote zu nutzen. Deutschland werde dabei für eine enge Abstimmung mit der Ukraine eintreten.

Erwartet würden von Russland „eindeutige Schritte zur Deeskalation der gegenwärtigen Spannung“, sagte Scholz. Für die Bundesregierung sei klar, dass eine weitere militärische Aggression gegen die Ukraine schwerwiegende politische, wirtschaftliche und geostrategische Konsequenzen für Russland zur Folge hätte. Das werde er auch am Dienstag in Moskau unterstreichen, so der Kanzler.

Infografik Ukraine Vergrößern

Scholz dankte der Ukraine „für ihre besonnene und zurückhaltende Reaktion auf eine sehr schwierige und auch bedrohliche Situation, der sie seit vielen Wochen mit Augenmaß begegnet“. Er ermutige Kiew, diese verantwortungsvolle Politik fortzusetzen. „Unser gemeinsames Ziel ist die Vermeidung einer Eskalation“, betonte Scholz. Dafür arbeite man eng mit Verbündeten und Partnern zusammen.

Selenskyj sagte, seine Familie werde in Kiew bleiben. Es gebe keine Pläne, sie in den Westen der Ukraine oder außer Landes zu bringen. Er stellte auch klar, sein Land wolle weiterhin Mitglied in NATO und Europäischer Union werden.

Scholz sagte dazu, dass die Frage von Mitgliedschaften in Bündnissen derzeit nicht anstehe. Der ukrainische Botschafter in London hatte zuvor angedeutet, dass sein Land auf eine NATO-Mitgliedschaft verzichten könnte, um einen Krieg abzuwenden.

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu teilte am Montag mit, dass einige Manöver der russischen Streitkräfte sich dem Ende nähern würden. Die gemeinsamen Übungen von Russland und Belarus sowie weitere Manöver in der Nähe der Grenze Russlands zur Ukraine haben die Befürchtung genährt, Russland plane eine Invasion seines Nachbarlandes. Die Regierung in Moskau hat solche Pläne stets bestritten. Gegenwärtig befinden sich rund 130.000 Heeressoldaten in Position rund um die Ukraine, zuzüglich von 20.000 Angehörigen der Luftwaffe und der Marine.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow schlug derweil eine Fortsetzung der diplomatischen Bemühungen um die geforderten Sicherheitsgarantien des Westens vor. Es sei nicht möglich, endlos Gespräche zu führen, sagt er in einer Unterredung mit Präsident Wladimir Putin. Aber es gebe immer eine Chance für eine Einigung. Die USA hätten konkrete Vorschläge unterbreitet, um die militärischen Risiken zu verringern. Aber die Antworten der EU und der NATO auf die Forderung Russlands nach Sicherheitsgarantien seien nicht zufriedenstellend gewesen.

Mehr zum Thema 1/

Einem Agenturbericht zufolge will der Kreml bald seine Antwort auf die Vorschläge des Westens schicken. Präsident Wladimir Putin habe im Grundsatz das Antwortschreiben des russischen Außenministeriums an den Westen gebilligt in dem es um die von Russland geforderten Sicherheitsgarantien gehe, zitiert die russische Nachrichtenagentur Ria das russische Präsidialamt. Russische Diplomaten finalisierten den Text.