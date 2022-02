Scholz in Moskau : Gespräch ohne Garantie

Es ist mit dem strengen Regime zum Schutz des russischen Präsidenten vor einer Corona-Infektion begründet worden, dass Bundeskanzler Scholz bei seinem Gespräch mit Putin so weit von ihm entfernt sitzen musste wie schon Macron. Doch war diese Sitzordnung auch wieder ein Sinnbild dafür, wie weit in der Ukrainekrise die Positionen Moskaus und des Westens auseinanderliegen. Scholz und Putin vermittelten nach ihrem Gespräch nicht den Eindruck, als wäre es ihnen gelungen, die bestehenden Differenzen nennenswert zu verkleinern.

Scholz machte mit seinen Äußerungen zum Truppenaufmarsch an den Grenzen zur Ukraine, zu Memorial und Nawalnyj deutlich, dass er gegenüber Putin das offene Wort nicht scheut. Sogar den Namen der Gaspipeline Nord Stream 2 sprach er aus. Dem Konzept der strategischen Ambiguität huldigte am Dienstag im Kreml eher der Hausherr, der es darin schon lange zur Meisterschaft gebracht hat.

Warnung vor einer politischen Katastrophe

Doch in einem Punkt war auch er glasklar: Er will den Weg der Ukraine in Richtung Westen ein für allemal blockieren. Das dämpft auch die Hoffnung, mit der Wiederbelebung des Minsker Prozesses komme man aus der Krise. Die Zusagen, die Scholz aus Kiew mitbrachte, wurden von der Duma mit der Aufforderung an Putin quittiert, die aufständischen Gebiete im Donbass als unabhängige Staaten anzuerkennen. Die Duma beschließt, was Putin nützlich erscheint. Dem Kanzler blieb nur, vor dieser „politischen Katastrophe“ zu warnen.

Auch die Behauptung Putins, im Donbass geschehe ein Völkermord an den Russen, lässt sich schwerlich als ein Zeichen des Willens zur Entspannung deuten. Der russische Präsident macht nach wie vor nicht den Eindruck, als fühle er sich in diesem Konflikt unterlegen. Die Pokerrunde um Krieg und Frieden an seinem langen Tisch geht weiter. So lange geredet wird, wird nicht geschossen. Doch keines dieser Gespräche ist eine Garantie dafür, dass Putins Armee auch noch am nächsten Tag nicht einmarschiert.