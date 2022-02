Ukraine-Krise : Russland ist bereit für einen Krieg

Washington warnt, die russische Invasion in die Ukraine könne „jederzeit beginnen“. Die Präsidenten Macron und Biden wollen am Samstag abermals mit Putin telefonieren. Krisendiplomatie, während die Lage längst eskaliert.

Wieder ist eine Woche hektischer Konsultationen zu und mit Russland vorüber. Und wieder muss man sagen: Diplomatische Fortschritte sind nicht zu erkennen. Vielleicht weiß der französische Präsident Emmanuel Macron ja mehr, er hat den russischen Präsidenten sechs Stunden lang mit Appellen „gefoltert“, die Krise um die Ukraine politisch beizulegen. Doch bleibt es einstweilen Macrons Geheimnis, wie die „neue Ordnung für Sicherheit und Stabilität in Europa“ aussehen soll, von der er in Moskau sprach, wenn zugleich die Prinzipien der bestehenden Ordnung nicht verhandelbar seien, wie er ebenfalls beteuert.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow wiederum charakterisierte ein Treffen mit seiner britischen Amtskollegin so, „als habe ein Tauber mit einem Stummen gesprochen“. Das kann nicht nur an den lückenhaften geographischen Kenntnissen von Liz Truss gelegen haben. Nachdem sie zuvor schon das Baltikum an der Küste des Schwarzen Meeres verortet hatte, bestritt sie nun offenbar, dass Rostow in Russland liege. Auch ein Berliner Treffen der außenpolitischen Berater im sogenannten Normandie-Format scheiterte. Nun, an diesem Samstag, will Macron abermals mit Wladimir Putin telefonieren. Ebenso der amerikanische Präsident Joe Biden.

Auf militärischem Gebiet hat diese Woche dagegen weitere Klarheit gebracht: Russland hat seinen Truppenaufmarsch an den Grenzen der Ukraine nahezu abgeschlossen. Knapp hundert verstärkte Panzer- und Infanteriebataillone sind nun in Stellung gebracht, insgesamt rund 160.000 Soldaten. Alles, was zu einer Invasion notwendig ist, steht bereit: schwere Artillerie und Raketenwerfer, Kampfflugzeuge aller Art, Feldlazarette, Pioniere, Nachschub für Treibstoff und Munition. Und eine Armada von Kriegsschiffen, die noch einmal um sechs amphibische Landungsschiffe verstärkt worden ist.

Im Schwarzen Meer hat Russland von diesem Sonntag an den gesamten Raum vor der ukrainischen Küste für Schießübungen gesperrt. Genau so würde ein Land vorgehen, das eine Landungsoperation vorbereitet. Im Südwesten von Belarus üben Lukaschenkos Streitkräfte mit russischen Truppen, wie sie in einer „Gegenoffensive“ einen Aggressor besiegen. Im Südosten, offiziell kein Manövergebiet, haben mindestens genauso viele russische Soldaten schon mögliche Angriffspositionen für einen Vorstoß auf die ukrainische Hauptstadt eingenommen. Obendrein ist damit zu rechnen, dass Moskau in der nächsten Woche ein Manöver seiner Nuklearstreitkräfte abhält.

Präsident Putin habe ihm zugesichert, berichtete Macron anfangs der Woche, „dass er keine Eskalation einleiten wird“. Tatsächlich ist die jedoch in vollem Gange. Der Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, Jake Sullivan, sagte am Freitag, man sei gerade in einem Zeitfenster, „in dem eine Invasion jederzeit beginnen könnte“. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg spricht ohne Übertreibung von einem „gefährlichen Moment“. Das ist zwar kein Grund, die diplomatischen Bemühungen einzustellen. Bundeskanzler Olaf Scholz will am Dienstag nach Moskau reisen. Allerdings scheint dort das Bedürfnis zum Austausch zu schwinden. Erstmals seit 1999 schickt Russland keine Delegation mehr zur Münchner Sicherheitskonferenz Ende nächster Woche.

Für den Westen kommt es nun auf dreierlei an. Erstens muss er dem Kreml die politischen, finanziellen und wirtschaftlichen Folgen eines Einmarschs in der Ukraine aufzeigen. Hier hat Scholz einige Irritationen beseitigt, auch wenn er die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 immer noch nicht beim Namen nennen will – eine strategische Zweideutigkeit, vor allem gegenüber seiner eigenen Partei. Zweitens ist es politisch und moralisch geboten, der Ukraine wenigstens mit Waffen zu helfen, sich gegen einen Angriff zu verteidigen. Hier fällt Deutschland aus, nicht zum ersten Mal. Von bedrückender Schlichtheit ist indes das Argument der Grünen, man wolle einen Krieg nicht unnötig in die Länge ziehen. Mit dieser Begründung könnte man auch gleich die Bundeswehr abschaffen.

Damit kommen wir zum dritten Punkt: Die NATO kann und wird Kiew nicht mit Truppen helfen, aber sie muss den Schutz ihrer eigenen Mitglieder im Osten deutlich verbessern. Allein die S-400-Luftverteidigungssysteme, die nach Belarus verlegt worden sind, stellen eine weitere Gefahr für die Luftraumüberwachung im Baltikum dar. Was werden die russischen Truppen an Material zurücklassen, wenn sie wirklich nach der Übung abziehen, wie der Kreml versichert? Und was ist mit den Einheiten, die daran gar nicht teilnehmen? Die Allianz hat die nötigen Schritte zur Verstärkung im Nordosten und Südosten eingeleitet. Die Verteidigungsminister werden das bei ihrem Treffen nächste Woche förmlich auf den Weg bringen. Als Verteidigungsbündnis kann die NATO nicht auf das Prinzip Hoffnung setzen.