Ukraine-Krise : Russland fordert von NATO und OSZE Erklärungen zur Sicherheit

In der Ukraine-Krise geht das diplomatische Tauziehen in eine neue Runde. Russlands Außenminister Sergej Lawrow verlangte am Sonntag von der NATO und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) eine Klarstellung ihrer Positionen. Sein Ministerium fordere von beiden Organisationen in einer offiziellen Anfrage eine Erklärung, wie sie ihre Selbstverpflichtung erfüllen wollten, „ihre Sicherheit nicht auf Kosten der Sicherheit anderer zu stärken“, sagte Lawrow im staatlichen Fernsehen. Dies sei für die russische Regierung eine wesentliche Frage bei der Entscheidung über ihr weiteres Vorgehen. Russland verlange Garantien, „die die Sicherheit auf dem gesamten europäischen Kontinent gewährleisten, unter voller und gleicher Berücksichtigung der legitimen Interessen Russlands“. Das Land ist selbst Mitglied der OSZE.

Russland hat an der Grenze zur Ukraine rund 120.000 Soldaten zusammengezogen. Der Westen sieht darin die Vorbereitung einer möglichen Invasion, was die Regierung in Moskau abstreitet. Sie fordert Sicherheitsgarantien wie den Rückzug von NATO-Truppen aus Mitgliedsländern in Osteuropa und die Zusage, dass die Ukraine niemals in das westliche Verteidigungsbündnis aufgenommen wird. Die Nato und ihr größtes Mitglied USA lehnen dies ab, haben Russland aber Gespräche über Rüstungskontrolle angeboten. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte die schriftlichen Antworten von USA und NATO als unzureichend bezeichnet. Er sei aber weiter zum Dialog bereit.

Le Drian und Baerbock reisen in die Ukraine

Mehrere westliche Politiker kündigten eine Fortsetzung der Gespräche mit Russland und der Ukraine an. Der britische Premierminister Boris Johnson plant nach Angaben seines Büros ein Telefonat mit Putin in der neuen Woche. Johnson werde Putin auffordern, sich auf diplomatischem Wege einzubringen. Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian und seine deutsche Amtskollegin Annalena Baerbock kündigten eine gemeinsame Reise in die Ukraine an. Diese sei am 7. und 8. Februar geplant, teilte Le Drian mit, dessen Land die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Beide Länder bilden mit Russland und der Ukraine auch das sogenannte Normandie-Format zur Lösung des Konflikts in der Ostukraine.

Während die USA eine Verstärkung ihrer Truppen auf dem Gebiet der Nato in Osteuropa ankündigten, schloss das Militärbündnis einen Kampfeinsatz in der Ukraine abermals aus. US-Präsident Joe Biden sagte am Freitag (Ortszeit), er wolle „in absehbarer Zeit“ US-Truppen nach Osteuropa und in NATO-Länder verlegen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg bekräftigte am Sonntag, ein Einsatz gefechtsbereiter Soldaten der Allianz in der Ukraine sei nicht geplant. „Es ist ein Unterschied, ob man Nato-Mitglied ist oder ein starker und sehr geschätzter Partner wie die Ukraine. Darüber gibt es keinen Zweifel.“ Stoltenberg rief die europäischen Staaten dazu auf, ihre Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern. Eine zu große Abhängigkeit von einem Lieferanten mache Europa verwundbar.

Bundesfinanzminister Christian Lindner bekräftigte, Russland müsse im Falle eines Angriffs mit Sanktionen rechnen. „Dem Kreml muss klar sein, dass ein Bruch des Völkerrechts und eine Eskalation mit eiserner Konsequenz beantwortet werden würden“, sagte der FDP-Vorsitzende dem „Spiegel“.