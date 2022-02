Ukraine-Krise : Präemptiver Schlag in der hybriden Kriegsführung

Die kurzen Mitteilungen, die nach vertraulichen Telefonaten der Präsidenten Amerikas und Russlands veröffentlicht werden, sind Kunstwerke diplomatischer Verschlüsselung. Den tatsächlichen Kern der Unterhaltungen geben sie nicht wieder. Es ist jedenfalls äußerst unwahrscheinlich, dass Joe Biden am Samstag nur das Gespräch mit Wladimir Putin suchte, um zum x-ten Mal zu bekräftigen, dass Amerika und seine westlichen Verbündeten, mit denen er sich am Freitag koordiniert hatte, auf einen russischen An­griff auf die Ukraine entschieden re­agieren würden. Auch dürfte das Weiße Haus gewusst haben, dass der Hinweis, eine Invasion würde „großes mensch­liches Leid verursachen und das Ansehen Russlands schmälern“, den Kremlherrn nicht beeindrucken würde.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Später teilte ein Regierungsvertreter in Washington mit, die amerikanische Seite habe Ideen mit Bezug auf die Si­cherheit in Europa auf den Tisch gelegt, welche auch einige Bedenken Russlands berücksichtigten. Worüber die Präsidenten konkret auch immer gesprochen ha­ben – der Regierungsvertreter hob hervor, die Dynamik, die sich in den vergangenen Wochen entwickelt habe, habe sich durch das Gespräch nicht grundsätzlich verändert. Die Lage bleibe so dringlich wie am Freitag.