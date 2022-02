Ukraine-Krise : Alarm in Amerika wegen Scholz

In Washington ist wieder von deutsch-russischen Sonderbeziehungen die Rede und davon, dass Berlin den Westen spalte. Der Kanzler muss Schadenbegrenzung betreiben.

Bundeskanzler Olaf Scholz am 20. Dezember in Rom Bild: AP

Der erste Eindruck zählt. Der Bundeskanzler mag das Ziel verfolgt haben, Wladimir Putin den Weg zu einer gesichtswahrenden De­eskalation zu ebnen. Doch hat Olaf Scholz die verheerende Wirkung seiner Botschaft in den Vereinigten Staaten unterschätzt.

Mit seiner zu­nächst zögerlichen, dann verschlüsselten Art, das Offensichtliche auszusprechen, dass nämlich die Gaspipeline Nord Stream 2 im Fall einer russischen Invasion in der Ukraine nicht in Betrieb ginge, hat der Kanzler Deutschlands wichtigsten Bündnispartner mehr als nur irritiert. Diese Sanktionsmöglichkeit, die inzwischen für den Kanz­ler immerhin „auf dem Tisch“ liegt, ist schließlich Basis der Vereinbarung Joe Bidens und Angela Merkels vom vergangenen Sommer. Die hatte er noch als Vizekanzler mitgetragen.

Scholz hätte klar sein müssen, dass eine andere Tonlage in der deutschen Russlandpolitik, und seien es nur an­dere Zwischentöne, in der amerikanischen Hauptstadt Alarm auslösen würde und potentiell als Kurswechsel wahrgenommen wird. Zumal beim Thema Waffenlieferungen weitere ir­ritierende Signale gesendet wurden. Man kennt den neuen Kanzler in Washington noch nicht, von einem kleinen Kreis abgesehen, der sich mit internationaler Finanzpolitik be­schäftigt. Dass man allerdings weiß, dass er aus der gleichen Partei kommt wie Gerhard Schröder, ist kein Vorteil für ihn.

Einvernehmen zwischen Blinken und Baerbock

Wenige Tage vor dem Antrittsbesuch des Sozialdemokraten im Weißen Haus ist das an­fängliche Einvernehmen zwischen den Außenministern Blinken und Baerbock denn auch nahezu vergessen. In der amerikanischen Öffentlichkeit ist wieder von deutsch-russischen Sonderbeziehungen die Rede und davon, dass Berlin den Westen spalte.

Aus Sicht mancher Außenpolitiker in Washington werden gerade die schlimmsten Befürchtungen wahr. Nach Bidens Amtsantritt hatte die neue Administration deutlich ge­macht, dass sie das beschädigte trans­atlantische Bündnis reparieren wolle. Insbesondere Deutschland, das in der Trump-Ära als Prügelknabe herhalten musste, kam man entgegen. Da war auch Anerkennung dafür im Spiel, dass es Merkel gelungen war, das westliche Bündnis einigermaßen zusammenzuhalten, als dessen Führungsmacht ausfiel.

Biden revidierte nicht nur Trumps als Strafaktion gedachte Entscheidung, die amerikanischen Truppen in Deutschland zu reduzieren. Er war auch gewillt, auf neue Sanktionen gegen das Nord-Stream-Projekt zu verzichten – obwohl er es geopolitisch für einen schweren Fehler hält und sich wegen seiner Abwägungsentscheidung im Kongress Anfeindungen ausgesetzt sah. Der Präsident wollte einen Bruch mit Deutschland vermeiden.

Merkel galt als Stabilitätsanker

Die Voraussetzung für das Entgegenkommen lautete, dass Berlin seine Führungsrolle annehmen und dafür sorgen müsse, dass Moskau Kiew nicht weiter traktiert. Merkel, den Stabilitätsanker in Europa, glaubte man dazu in die Pflicht nehmen zu können. Kaum ist sie weg, wähnt man Deutschland wieder auf einem Sonderweg.

Die amerikanische Sichtweise, Merkel habe Putin gegenüber noch eine härtere Gangart an den Tag ge­legt und nun gehe Deutschland gleichsam auf Äquidistanz zwischen Ost und West, verzerrt allerdings die Realität. Auch die frühere Bundeskanzlerin hat schließlich mehrere Ge­legenheiten verpasst, bei Nord Stream 2 den Stecker zu ziehen.

Es gibt nicht mehr viele Deutschlandkenner in Washington, wo man sich auf geradezu obsessive Weise mit China auseinandersetzt. Die we­nigen, die es noch gibt, verweisen darauf, dass Scholz den Ballast einer aus der Zeit gefallenen sozialdemokratischen Ostpolitik mit sich herumschleppe. Sie verschweigen aber nicht, dass es Merkel war, die mit ih­rem vorgezogenen Atomausstieg die energiepolitische Abhängigkeit von Russland faktisch vergrößerte.

Deutsche Diplomaten versuchen seit Wochen, in der amerikanischen Öffentlichkeit die Haltung Berlins zu erläutern und die Wogen zu glätten. Gegenüber Regierung und Kongress sieht man sich genötigt, die Bündnistreue der Bundesrepublik hervorzuheben. Sollte es zur Invasion in der Ukraine kommen, werde Deutschland scharfe Sanktionen gegen Moskau unterstützen. Diplomatische Scha­denbegrenzung nennt man das.

Genau darum wird es auch gehen, wenn Scholz Anfang nächster Woche in Washington auftritt. Das westliche Bündnis sollte nach den disruptiven Jahren unter Trump eigentlich er­neuert werden. Tatsächlich haben Moskaus Drohgebärden tiefgehende Risse in der NATO offengelegt. Das kann Putin für sich verbuchen. Ob seine Kalkulation am Ende aufgeht, hängt auch davon ab, ob es Biden und Scholz gelingt, mehr als nur die Fassade ihrer Allianz auszubessern. Den Kopf einziehen und sich raushalten, das wird der Präsident dem Kanzler klarmachen, das wird Deutschland nicht können.