Die EU-Verteidigungsminister haben eine allgemeine Verständigung über die Lieferung von Artilleriegranaten an die Ukraine und die gemeinsame Nachbeschaffung erzielt. Das sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Mittwoch nach informellen Beratungen in Stockholm. Allerdings blieben noch Fragen, die bis zu einer Entscheidung beim formellen Rat der Außen- und Verteidigungsminister am 20. März diskutiert werden müssten.

Das betrifft insbesondere den Umfang des finanziellen Engagements. Borrell schlug dafür zwei Milliarden Euro vor. Mit einer Milliarde Euro sollen rasche Lieferungen der Mitgliedstaaten an Kiew refinanziert werden, mit einer weiteren Milliarde soll die Nachbeschaffung unterstützt werden.

Damit wäre die Europäische Friedensfazilität, aus der das Geld kommen soll, allerdings schon wieder erschöpft. Die Mitgliedstaaten hatten sich im Dezember nach schwierigen Debatten darauf geeinigt, den Sondertopf um 2 Milliarden zu erhöhen, mit einer Option für weitere 3,5 Milliarden Euro.

Rahmenverträge mit der Industrie

„Der Europäische Rat muss über das Niveau seines Engagements entscheiden“, sagte Borrell. Die Staats- und Regierungschefs treffen sich in zwei Wochen. Borrell bestand darauf, dass die Europäische Verteidigungsagentur Nachbestellungen koordiniere. Er sagte nicht, wie viel die Staaten aus ihren Beständen zu liefern bereit seien, machte aber deutlich, dass es eine „Frage von Wochen“ sei, bis Kiew die Munition ausgehe.

„Aktuell muss es vor allem darum gehen, Bestände zusammenzusuchen und zu liefern, was immer wir können und im Angesicht unserer eigenen Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit liefern können“, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Für die Nachbestellung verfüge Deutschland über Rahmenverträge mit der Industrie. „Die können wir bis zu einem gewissen Prozentsatz ausweiten und wir sind auch bereit dazu, andere Länder hereinzunehmen.“ In scharfer Form wies Pistorius eine Äußerung des Binnenmarktkommissars Thierry Breton zurück, der den Übergang zu einer „Kriegswirtschaft“ gefordert hatte. „Kriegswirtschaft heißt, dass wir alles der Produktion von Waffen und Munition unterordnen, das wäre nun wirklich ein völlig fatales Signal“, erwiderte Pistorius.

Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow forderte noch größere Zusagen. Er unterstützte einen Vorschlag Estlands, für vier Milliarden Euro eine Million Artilleriegranaten zu beschaffen. Die Ukraine würde gerne 90.000 bis 100.000 Schuss pro Monat abgeben können, sagte er. Neben dem großen Kaliber 155 würden auch kleinere Granaten des Kalibers 105 benötigt.