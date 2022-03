Ukraine-Krieg : Wurde Putin falsch informiert?

Am vergangenen Wochenende veröffentlichten russische Staatsmedien ein Video, das Sergej Schojgu bei der Arbeit zeigte. Der Verteidigungsminister trug in einem holzgetäfelten Raum seinen Offizieren vor. Es ging um den Etat und um Waffenlieferungen. Die Veröffentlichung war eine Reaktion darauf, dass es im Westen Spekulationen gegeben hatte, der enge Berater Wladimir Putins könnte angesichts der militärischen Schwierigkeiten bei der „Spezialoperation“ in der Ukraine in Ungnade gefallen sein. Ein Indiz dafür war, dass Schojgu schon zwei Wochen nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten war.

Ob das Video wirklich, wie behauptet, am vergangenen Samstag entstanden ist oder die russische Propaganda mit Archivmaterial Routine vortäuschen wollte, ließ sich nicht mit Gewissheit sagen. Moskau reagierte zuletzt mit einem weiteren Video, das Zweifel beseitigen sollte. Am Dienstag wurde Schojgu zudem von der Nachrichtenagentur Interfax mit den Worten zitiert, Hauptziel sei nun die „Befreiung“ des Donbass in der Ostukraine. Was auch immer hinter dem mutmaßlichen Abtauchen steckte, Erkenntnisse amerikanischer Nachrichtendienste, die nun freigegeben wurden, sprechen für ein Zerwürfnis im Moskauer Machtapparat: Es gebe „zunehmende Spannungen“ zwischen Putin und dem Verteidigungsministerium. Der russische Präsident sei über die wahre Lage in der Ukraine fehlinformiert worden.

Pentagon: Putin war nicht immer umfassend informiert

Kate Bedingfield, die Kommunikationsdirektorin im Weißen Haus, äußerte, die Regierung verfüge über Informationen, wonach sich Putin von seinen Beratern getäuscht fühle, was zu anhaltenden Spannungen zwischen ihm und der militärischen Führung führe. Er sei nicht im Bilde darüber, wie schlecht die Invasion laufe und wie lähmend die westlichen Sanktionen für die russische Wirtschaft seien. Außenminister Antony Blinken sagte, es sei die „Achillesferse von Autokratien“, dass es keine Leute gebe, die sich trauten, freimütig vor der Obrigkeit die Wahrheit auszusprechen. Er denke, dies sei gerade in Russland zu besichtigen.

Auch Pentagon-Sprecher John Kirby äußerte, er stimme der Einschätzung zu, dass Putin im vergangenen Monat nicht zu jedem Zeitpunkt umfassend vom Verteidigungsministerium informiert worden sei. Dass der Präsident womöglich nicht das ganze Ausmaß der Probleme seiner Streitkräfte in der Ukraine kenne, sagte er weiter, bereite ihm, Kirby, „ehrlich gesagt, ein wenig Bauchschmerzen“. Tatsächlich werden in Washington widersprüchliche Reaktionen in Moskau auf die Gespräche russischer und ukrainischer Unterhändler auch damit erklärt, dass Putins Anliegen unklar sei.

Der Pentagon-Sprecher machte Putin selbst dafür verantwortlich. Auch andere Regierungsvertreter wiesen darauf hin, dass die rigorose Isolierung des Präsidenten während der Pandemie und seine Art, Berater öffentlich zu korrigieren und bloßzustellen, zu einer Wachsamkeit oder gar Angst in der Führungsebene des Militärs geführt habe. Die Folge sei, dass Putin unvollständige oder übermäßig optimistische Lagebilder erhalte. Nach Einschätzung amerikanischer Dienste wirke es so, als habe Putin wirklich keine Ahnung, dass russische Wehrpflichtige in der Ukraine eingesetzt und getötet worden seien.