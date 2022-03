Aktualisiert am

Besitztümer in Italien : Reiche Russen und ihre Furcht um Villen und Yachten

Angehörige der russischen Elite verbringen ihren Urlaub gerne in Italien. Die Spitzenpolitikerin Matwijenko hat in Pesaro eine Villa mit Privatstrand. Jetzt könnte sie wie andere ihren Besitz verlieren.

In der „Villa M“ scheint niemand zu sein. Die Fensterläden sind verriegelt. Das Eisentor ist verschlossen. Im Hof und in der Auffahrt parken keine Autos. Die Villa befindet sich auf einem steilen Küstengrundstück von 26 Hektar Größe. Von der Terrasse mit Pergola öffnet sich der Blick auf den Yachthafen von Pesaro. Und auf den 650 Meter breiten Privatstrand, der zu dem Anwesen gehört.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Als Eigentümer der dreistöckigen Villa ist der italienische Investmentfonds „Dominanta“ eingetragen. Dahinter verbirgt sich die Familie von Walentina Matwijenko. Sie ist Präsidentin des Russischen Föderationsrates, der kleineren Parlamentskammer in Russland. Gegenwärtig werden in der „Villa M“ Renovierungsarbeiten vorgenommen. Auf dem Aushang am verschlossenen Eisentor ist als Auftraggeber Sergej Matwijenko angegeben, der Sohn der Politikerin.