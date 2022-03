Angriff auf Kiew : „Es ist reines Glück, dass ich überlebt habe“

Wenn die Russen nach Kiew wollen, dann müssen sie an Sergej Bajta und seinen Männern vorbei. Seit Beginn des Krieges sitzt der 52 Jahre alte Mann auf seinem Posten in Browary. Es ist einer der Hauptkontrollpunkte in dem Vorort nordöstlich der Hauptstadt. Die Front rückt immer näher. Vor einer Woche wäre Bajta hier fast ums Leben gekommen. Sechs Raketen schossen die Russen in seine Richtung. Zwei seiner Kollegen wurden getötet, acht verletzt.

Am Straßenrand steht noch ein ausgebranntes Auto, das an den Einschlag erinnert, daneben ein zerstörter Panzer. Auch jetzt sind wieder Schüsse zu hören. Angespannt rennen die ukrainischen Soldaten umher und versuchen, über Funk auf dem Laufenden zu bleiben. Jeden Augenblick können die Russen zuschlagen.