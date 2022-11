Raketenangriffe in Kiew : „Sie wissen genau, was sie treffen müssen“

Seit einem Monat zerstört Russland in der Ukraine gezielt Infrastruktur, die die Energieversorgung sicherstellt. Nun steht der Winter vor der Tür und in der Hauptstadt gehen die Lichter aus. Viele wollen trotzdem bleiben.

Täglich erhält Wolodymyr Kudrytskyj neue Hiobsbotschaften. Eine gekappte Stromleitung im Süden, ein zerstörtes Kraftwerk im Westen, ein kaputtes Umspannwerk im Osten. Es ist ein ungleicher Kampf, den der Vorstandsvorsitzende des ukrainischen Stromversorgers Ukrenergo derzeit ausficht. „Die Zeit, um eine Rakete auf zivile Infrastruktur abzuschießen, ist viel kürzer als die Zeit, die wir für den Wiederaufbau benötigen.“

Lange ringt er beim Sprechen nach Worten, die Augenlider hängen tief. Der 36 Jahre alte Kudrytskyj sorgt seit zwei Jahren dafür, dass die Ukrainer fernsehen, Wäsche waschen und morgens die Kaffeemaschine anschmeißen können. Ausgerechnet an jenem Morgen, an dem die F.A.Z. ihn zum Gespräch trifft, haben 450.000 Einwohner Kiews keinen Strom mehr. „Das ist eine direkte Folge der Raketenangriffe Russlands“, sagt er. „Sie wissen genau, was sie treffen müssen, um so viel Schaden wie möglich für die Energieversorgung der ukrainischen Hauptstadt anzurichten.“

Kudrytskyj sitzt an einem Konferenztisch in der Zentrale von Ukrenergo. Vor ihm liegt eine Karte der Ukraine. Rote, gelbe und braune Punkte markieren die Objekte, die Russland schon angegriffen hat. Sie sind im ganzen Land verteilt, die meisten Kraftwerke wurden mindestens einmal getroffen. Auch das Wärmekraftwerk Nummer 1 in Kiew ist dabei, es steht nur wenige Schritte von Kudrytskyjs Büro entfernt.

Die Schäden sind von außen kaum sichtbar. Nur die fehlenden Fenster deuten darauf hin, dass dort vor wenigen Wochen eine Kampfdrohne ihren Kamikazeflug beendete und explodierte. Aus zwei der acht Schornsteine steigt Rauch in die Luft, auf niedrigem Niveau arbeitet es schon wieder. Für Kudrytskyj sind Russlands Attacken „die größten Angriffe auf die Strominfrastruktur eines Landes in der Geschichte der Menschheit“.

40 Prozent der Infrastruktur zerstört

Seit Mitte Oktober nimmt das russische Militär verstärkt die Energieversorgung der Ukraine ins Visier. Die Angriffe begannen wohl als Vergeltung kurz nach der Explosion auf der Krim-Brücke, die Russland mit der annektierten Halbinsel verbindet. Nun soll die Ukraine in Dunkelheit und Kälte bombardiert werden. 40 Prozent der Energieinfrastruktur sind schon zerstört, Anfang dieser Woche waren knapp acht Millionen Menschen im Land von der Stromversorgung getrennt, 600.000 Haushalte hatten kein Gas. Die Bürger sind aufgerufen, Energie zu sparen.

Die Regierung bittet sogar die Millionen ins Ausland Geflüchteten, derzeit nicht zurückzukehren. Das soll das heimische Stromnetz schonen. Um die Einschränkungen für die Gebliebenen so gut wie möglich abzufedern, wird der Strom zwischen den Regionen der Ukraine aufgeteilt.

In Städten wie Charkiw, Dnipro und Kiew veröffentlichen die lokalen Energieversorger Pläne, wann in welchem Stadtteil für mehrere Stunden das Licht ausgeht. Dann wird es hinter den Fenstern der Wohnblöcke schwarz, Straßenlaternen erlöschen. Häufig fällt gleichzeitig das Wasser aus, weil auch die Pumpen Strom benötigen.

Im Dunkeln tapsen Fußgänger auf dem Andreassteig über das Kopfsteinpflaster. Es ist eine der bekanntesten Straßen Kiews, Restaurants und Bars reihen sich hier aneinander. Von draußen ist zu sehen, wie Menschen bei Kerzenschein dinieren. In einigen Bars leuchten bunte Lichterketten, hie und da blitzt das weiße grelle Licht einer Handylampe auf. Auf der Straße packen Musiker ihre Ziehharmonikas, Gitarren und Violinen aus. Der Junge, der im schummrigen Licht auf dem Andreassteig Akkordeon spielt, hat es sogar auf die Titelseite der „New York Times“ geschafft.