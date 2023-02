Acht Uhr achtundzwanzig, Nachricht auf Telegram. Einschlag am Kulykiwskyj-Steig, gleich oberhalb der Me­tro Verfassungsplatz. Die Ge­bietsverwaltung sagt: russische S-300.

Neun Uhr. Der Kulykiwskyj-Steig ist eine steile Straße in der Altstadt von Charkiw. Gründerzeit, geflügelte Sockelfiguren an den Balkonen. Es könnte hier schön sein, aber vor Nummer 14 klafft jetzt ein Loch, fünf Meter breit und voll mit allem, was eine Rakete so durcheinanderwirbelt: mit Dachrinnen, Türen, losen Kabeln, loser Erde. Die Fassaden ringsum sind von Schrapnells zerschossen, und durch herausgerissene Fenster sieht man die Dinge der Menschen, die hier gerade noch wohnten. Man sieht die Bettwäsche in den Schränken, man sieht, was die Leute sich gestern vor dem Schlafengehen auf den Nachttisch gelegt haben. Die Leute selbst sind schon weg. Nur eine Frau um die siebzig tragen sie gerade zum Rettungswagen. Keiner ist aufgeregt. Auch die verletzte Frau ist ruhig.

Dass hier immer noch alle paar Tage Raketen niedergehen, ist die eine Seite. Die andere ist: Die Stadt steckt sie weg wie ein Elefant Flintenschrot. Keine Stunde nach dem Einschlag ist das Aufräumen im Gang. Bagger baggern die Fahrbahn frei, der Besentrupp fegt Splitter weg, Kettensägen machen aus geknickten Bäumen Feuerholz für die Rettungszelte. Auf einem Helm steht auf Deutsch FEUERWEHR. Die Hilfe ist angekommen.

Jetzt ist auch Bürgermeister Ihor Terechow da, in Jeans und mit Dreitagebart. Charkiw, die zweitgrößte Metropole der Ukraine nach Kiew, spricht seit eh und je Russisch, und trotzdem ist die Stadt sehr ukrainisch. Als Putin 2014 versuchte, auch hier eine abtrünnige „Volksrepublik“ nach dem Modell von Donezk und Luhansk zu schaffen, scheiterte das kläglich. Trotzdem blieb die russische Sprache präsent. Die Milchbar am Bahnhof heißt nach wie vor „Molotschnyj Mir“, und am Tor des zerbombten Rathauses hängen Schilder in beiden Sprachen. Wenn der Bürgermeister Interviews gibt, kommt es vor, dass das Staatsfernsehen Ukrainisch fragt und er Russisch antwortet. Kein Problem. Es kommt auf den Inhalt an, und der ist klar. „Für uns ist das ein Kriegsverbrechen“, sagt der Bürgermeister jetzt neben dem Bombenkrater.

Andere machen das anders. Am unteren Ende der Straße, an der Metrostation „Verfassungsplatz“, ist Ljudmila Sobol Stationsvorsteherin, und im Dienst spricht sie nur noch Ukrainisch. „Aus Prinzip“, sagt sie, auch wenn manche Worte noch nicht ganz sitzen.

Sie erzählt von den ersten Monaten, gleich nach Putins Überfall. Charkiw war Front. Die russische Grenze ist nur eine halbe Stunde entfernt. Von Ende Februar bis Ende Mai feuerten Putins Geschütze aus allen Rohren, und die Metro wurde zur Zuflucht der Stadt. Sie wurde Wohnzimmer, Kinderzimmer, Fluchtweg. Manchmal, wenn es oben einschlug, dachte Ljudmila: „Das war’s.“ Zum Beispiel, als es das Rathaus traf, direkt über der Station. Eine Sekunde sprang die Welt aus den Angeln, und als die Sekunde vorbei war, rief sie in der Nachbarstation an. Hatte die Decke gehalten? Sie hatte. Aber unten, auf den Bahnsteigen, in den Tunneln, drängten sich 2000 Menschen. Manche hatten Panik, und Ljudmila redete auf sie ein, bis die Panik aufhörte.

Anfangs trauten die Leute sich nicht, in die Tunnel der Metro zu gehen. Sie hatten Angst, verschüttet zu werden. Ljudmila schrie in die Menge: „Die Metro ist keine Falle!“ Und dann, aus voller Lunge, „Hier seid ihr sicher!“ Dann fassten die Menschen sich. Sie überlegten, und die Wanderung begann. Im Dunkeln zu Fuß durch die Tunnel, allein oder in Gruppen, immer Richtung Bahnhof. Nur raus aus dieser Stadt unter Feuer. Manche gingen verloren, fanden sich wieder, starteten aufs Neue.