Moldau und der Ukrainekrieg : Das Echo der Explosionen in Transnistrien

Seit Beginn des Kriegs fürchtet Kiew Gefahr von den prorussischen Separatisten in Moldau. Nun wurden in Transnistrien Anschläge verübt – und es ist unklar, wer dahintersteckt.

Dieses von den „Behörden“ in Transnistrien veröffentlichte Bild zeigt zwei Sendemasten, die am 26. April gesprengt worden sein sollen. Bild: AP

In der Ukraine wäre die kleine Serie von Explosionen im allgemeinen Kriegslärm untergegangen, die am Montag und Dienstag in Transnistrien ertönt ist. Aber in der Stille des von der Republik Moldau abtrünnigen Landstreifens haben sie ein Echo erzeugt, das auch in Moskau und Washington gehört wurde.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Am Montagabend wurde in Tiraspol das „Ministerium für Staatssicherheit“ der international nicht anerkannten Republik beschossen, vermutlich aus einem Granatwerfer. Verletzt wurde dabei niemand. Am Dienstag wurden in Transnistrien dann zwei Sendemasten gesprengt, außerdem kam es offenbar auch in der Nähe des Flughafens von Tiraspol zu Explosionen.