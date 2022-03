Kampf um die Küste : Sie warten auf den totalen Krieg

In den Wohnhäusern von Mykolajiw sind viele Fenster mit Brettern verbarrikadiert, andere wenigstens mit Pappe und Klebeband abgedunkelt. Und manche Bewohner haben einfach Kuscheltiere auf die Fensterbänke gesetzt. Sie schauen mit ihren unschuldigen Augen nach draußen, in die Kälte und in den Krieg, und flehen stumm: Verschont uns, hier sind Kinder!

Doch der Feind sieht das nicht, wenn er angreift. Die russischen Soldaten haben sich an diesem eisigen Freitag wenige Kilometer entfernt verschanzt, schießen ihre Raketen vom östlichen Rand der südukrainischen Großstadt ab. In der Nacht werden sie ihre Attacken noch ausweiten. „Die Besatzer haben nachts mit wahllosem, chaotischem Feuer Krankenhäuser und Internate beschossen“, wird Gouverneur Witalij Kim am Samstag mitteilen.