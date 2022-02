Überfall auf die Ukraine : Was wollen die Russen mit Tschernobyl?

Die russische Armee hat den zerstörten Reaktor von Tschernobyl erobert – so meldeten es Nachrichtenagenturen am Donnerstagabend. Sie beriefen sich auf einen Berater des ukrainischen Präsidenten. „Es ist unmöglich zu sagen, dass das Atomkraftwerk Tschernobyl sicher ist nach einem völlig sinnlosen Angriff der Russen“, wurde Mykhailo Podolyak von Reuters zitiert. Russland wolle den Reaktor kontrollieren, „um der NATO zu signalisieren, dass sie nicht militärisch eingreift“, zitierte die Agentur eine ungenannte russische Quelle. Doch ein leitender westlicher Geheimdienstvertreter kann darüber nur den Kopf schütteln. „Gucken Sie mal auf die Karte, wo Tschernobyl liegt“, sagt er.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Nämlich: Am Fluß Pripjat und an der Straße P56, die von der östlichsten Ecke in Belarus nach Iwankiw führt, wo man westlich abbiegen kann Richtung Kiew. Bis in die ukrainische Hauptstadt sind es von Tschernobyl nur noch 120 Kilometer. „Das ist die westliche Vorstoßrichtung“, sagt der Geheimdienstler, eine der beiden Achsen der Russen, die dabei sind, Kiew von zwei Seiten zu umkreisen. Die andere Achse verläuft östlich des Dnjepr über Tschernihiw. Militärfachleute und Geheimdienstler hatten schon Wochen vor der Invasion auf die zentrale Bedeutung dieser beiden Achsen hingewiesen.