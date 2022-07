Keine Gebietsgewinne : Was bedeutet Russlands „operative Pause“ im Donbass?

Seit die russischen Streitkräfte vor rund einer Woche die gesamte Region Lu­hansk unter ihre Kontrolle gebracht haben, sind ihnen keine nennenswerte Ge­bietsgewinne mehr gelungen. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte nach der Eroberung der Städte Sewerodonezk und Lyssytschansk erklärt, die beteiligten Soldaten sollten sich „ausruhen“. Nun macht das amerikanische Institute for the Study of War (ISW) tatsächlich eine „operative Pause“ der russischen Streitkräfte aus.

Das russische Militärkommando habe angesichts des Zustands der russischen Streitkräfte zu diesem Zeitpunkt des Feldzugs offenbar die Notwendigkeit einer Pause erkannt, be­schrieb das ISW am Wochenende die Lage. „Die russischen Truppen, welche die Eroberung von Sewerodonezk und Lyssytschansk abgeschlossen haben, müssen eindeutig ihre Kampfkraft regenerieren und unterstützende Fähigkeiten aufbauen, inklusive Nachschub, be­vor sie eine weitere groß angelegte Offensivoperation starten.“

Angeblicher Großangriff auf Slowjansk

Die These einer „operativen Pause“ der russischen Kräfte passt auf den ersten Blick nur schwerlich zu dem jüngsten Kriegsgeschehen. Ihr widersprach auch der Gouverneur der besetzten Re­gion Luhansk, Serhij Hajdaj, der auf Te­legram schrieb, man beobachte keine „operative Pause“. Der „Feind“ bombardiere „unser Land“ mit der gleichen In­tensität wie zuvor.

Lokalen Angaben zufolge sind am Samstagabend bei ei­nem Raketenangriff auf einen Wohnblock im Ort Tschassiw Jar im Gebiet Donezk mindestens 15, womöglich so­gar 30 Menschen getötet worden. Das russische Verteidigungsministerium be­richtete am Sonntag, bei einem Angriff auf die Stadt Slowjansk seien bis zu hundert ukrainische Soldaten getötet worden. Eine Bestätigung von ukrainischer Seite liegt nicht vor.

Wie passen diese fortgesetzten russischen Angriffe mit der Einschätzung ei­ner „operativen Pause“ zusammen? Das ISW macht geltend, dass eine solche nicht bedeute, dass eine Armee keine Angriffe mehr durchführe. „Der Hauptnachteil von operativen Pausen ist es, die strategische oder operative Initiative zu verlieren“. Die Befehlshaber können demnach die Pausen zwischen den Einheiten abwechseln, um durch offensive Kampfhandlungen bestimmter Einheiten einen kontinuierlichen Druck auf den Gegner sicherzustellen, während an­dere Einheiten pausieren.

Aus russischer Perspektive gibt es of­fenbar guten Grund, die ukrainischen Ver­teidiger auch ohne eigene Gebiets­gewinne zu beschäftigen. So häufen sich seit Anfang Juli die Berichte über ukrainische Angriffe auf Waffendepots in den russisch kontrollierten Gebieten des Landes. Am Wochenende erklärte das britische Verteidigungsministerium, dass in Großbritannien eine erste Gruppe von 10.000 Freiwilligen aus der Ukraine militärische Übungen absolviert hat. Für die von Deutschland zugesagten Lieferungen des Flugabwehrpanzers Gepard konnte laut „Spiegel“ in Norwegen ein Munitionslieferant gefunden werden.