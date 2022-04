Truppenaufmarsch im Donbass : Vor der großen Schlacht um die Zukunft der Ukraine

Die Zukunft der Ukraine könnte sich im Osten des Landes entscheiden. Mit jedem Tag mehren sich die Stimmen derer, die vor einem baldigen russischen Großangriff dort warnen. „Die Schlacht um den Donbass“, sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba vor einer Woche vor den NATO-Außenministern in Brüssel, „wird Sie an den Zweiten Weltkrieg erinnern.“ Nach dem, was man in Russland an Vorbereitungen sehe, werde das „keine lokale Operation“. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von „Zehntausenden Soldaten und einer gewaltigen Menge Ausrüstung“, die Russland in der Ostukraine versammele. Der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Hajdaj, warnte auf Facebook davor, dass bei der Schlacht um den Donbass „unsere Städte vollständig zerstört werden“ könnten. Am Dienstag dann äußerte Olexandr Motusjanik, Sprecher des ukrainischen Verteidigungsministeriums, Russlands Vorbereitungen für einen neuen Angriff in der Ostukraine seien fast abgeschlossen.

Sofia Dreisbach Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge Reinhard Veser Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Als Russlands Generalstab vor zweieinhalb Wochen verkündete, man werde sich künftig auf die „Befreiung“ des Donbass konzentrieren, wurde dies nach dem Scheitern der Eroberung von Kiew auch als Eingeständnis gewertet, dass Russlands großflächiger Angriff auf die Ukraine gescheitert ist. Die „grundlegenden Aufgaben der ersten Etappe der Operation“ seien erfüllt, hieß es damals aus Moskau. Fest steht, dass Russland mit diesem Schritt einen Strategiewechsel eingeleitet hat: Statt versprengter Kämpfe soll es nun einen geballten Angriff geben.

Die Ukrainer konnten die Vorstöße aufhalten

Dass der russische Präsident Wladimir Putin weiterhin die Zerstörung des ukrainischen Staates im Sinn hat, machte er gerade erst wieder deutlich. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit längerem bezeichnete er am Dienstag Berichte über die Gräueltaten russischer Soldaten in Butscha als „Fake“, behauptete, die Ukraine werde vom Westen gegen Russland benutzt und rechtfertigte die „militärische Spezialoperation“, wie der Krieg in Russland genannt wird. Er habe „keine andere Wahl gehabt“, sagte der russische Präsident. Die zu Beginn gesetzten Ziele würden ohne Zweifel vollständig erreicht werden. Im Donbass versucht Putin nun wahr zu machen, was ihm 2014, im Jahr der Annexion der Krim und des Kriegsbeginns in der Ostukraine, nicht gelungen ist: Er will die kurz vor dem Einmarsch von ihm anerkannten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk ausdehnen und mit der Einnahme Mariupols eine direkte Landverbindung zwischen den „Volksrepubliken“ und der besetzten Krim herstellen.

F.A.Z. Newsletter Ukraine Täglich um 12.00 Uhr ANMELDEN

In der Region hinter der Frontlinie im Donezker Gebiet, die das Ergebnis der Kämpfe in den Jahren 2014 und 2015 ist, haben die Ukrainer in den vergangenen Jahren starke Befestigungen errichtet. Dort operieren auch die ukrainischen Truppen mit der größten Kampferfahrung. Das erklärt, warum die russischen Streitkräfte in dieser Region bisher fast keine Geländegewinne erzielen konnten. In den ersten Kriegstagen war vermutet worden, dass die Invasoren versuchen würden, diese ukrainische Hauptstreitkraft weiträumig zu umgehen und einzukesseln, indem sie aus dem Gebiet Saporischschja im Süden und Charkiw im Norden in die Zentralukraine vorrücken. Den Ukrainern ist es jedoch gelungen, diese Vorstöße aufzuhalten.