Debatte um Lieferung an Ukraine : Was kann der Marschflugkörper Taurus?

Seit Wochen bittet die Ukraine Berlin darum, ihr Marschflugkörper vom Typ Taurus (Latein für „Stier“) zur Verfügung zu stellen. Gerade sagte der ukrainische Botschafter in Berlin, Oleksij Makejew, im „Wiesbadener Kurier“, er „hoffe, die Lieferung von Taurus dauert nicht so lange wie die Panzerdebatte in Deutschland“. Aus dem Verteidigungsministerium hieß es in den vergangenen Tagen immer, der Minister habe eine Lieferung abgelehnt, und dazu gebe es keinen neuen Stand.

Bislang wurde die Bitte der Ukraine vor allem aus der Opposition – vorwiegend von der Union – unterstützt. Auch am Dienstag kritisierte Florian Hahn (CSU), Mitglied des Verteidigungsausschusses, gegenüber der F.A.Z. die Regierung: „Die Bundesregierung hat seit Anfang Juli keine klaren Aussagen über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern gemacht. Obwohl diese Waffen helfen könnten, die fehlende Luftüberlegenheit der Ukraine zumindest teilweise auszugleichen, weigert sich die Bundesregierung, die Taurus-Systeme zur Verfügung zu stellen.“ Henning Otte (CDU), stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsausschusses, teilte der F.A.Z. mit: „Aufgrund des Fehlens vorausschauender Planung diskutiert die Ampel ausschließlich einzelne Waffensysteme anstelle von Fähigkeiten und entscheidet dann (zu) spät.“