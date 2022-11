Lage im Süden der Ukraine : Die Illusion eines Rückzugs aus Cherson?

Sogar Russlands Präsident Putin fordert nun, Zivilisten aus Cherson wegzubringen. In der Ukraine rätselt man, was die Besatzer damit bezwecken wollen.

Steht ein Rückzug der russischen Truppen aus Cherson bevor? Bei Kirill Stremousow, dem stellvertretenden Chef der von den Besatzern eingesetzten Gebietsverwaltung, hörte es sich am Donnerstag so an: „Unsere Truppen werden sich im Gebiet Cherson wahrscheinlich auf das linke Ufer zurückziehen“, sagte Stremousow im russischen Fernsehen. Die Gebietshauptstadt Cherson liegt am rechten Ufer des Dnipro, an dem die russische Armee seit Sommer in immer größer werdende Bedrängnis geraten ist. Auch in den Telegram-Kanälen russischer Kriegskorrespondenten wurde die Erwartung geäußert, der Verlauf der Frontlinie könne sich bald ändern.

Gleichfalls am Donnerstag wurden in ukrainischen Telegram-Kanälen kurze Videos verbreitet, auf denen das Gebäude der Chersoner Gebietsverwaltung zu sehen ist – ohne die russische Flagge, die dort seit dem Frühsommer geweht hat. Eine der Aufnahmen wurde offenbar in einem Bus gemacht; man hört freudige Ausrufe, als die Menschen das Fehlen der Flagge bemerken. Zudem gab es Berichte, die Russen hätten einige Kontrollpunkte am nördlichen und westlichen Rand von Cherson aufgegeben, die sie bereits in den ersten Tagen nach der Eroberung der Stadt im März eingenommen hatten. In den sozialen Netzen in der Ukraine wurden alle diese Nachrichten freudig kommentiert.

Warnung vor einer russischen Provokation

Die ukrainischen Streitkräfte mahnen indes zur Vorsicht: Es könne sich dabei um eine Provokation handeln, mit welcher der Eindruck erweckt werden solle, dass die Okkupanten bestimmte Orte verlassen hätten, sagte die Sprecherin des Kommandos Süd. „Wenn man berücksichtigt, dass sie sich auf Straßenkämpfe vorbereitet haben, und wie sie ihre Einheiten aufgestellt haben, erkennen wir in diesen Handlungen eine geplante Taktik.“ Ähnlich hatte sich vorige Woche schon der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes (GUR), Kyrylo Budanow, geäußert: „Die russischen Besatzer erwecken nur die Illusion, dass sie Cherson verlassen, tatsächlich bringen sie aber neue Militäreinheiten dorthin“, sagte er. Zu den russischen Truppen in der Stadt gehörten die Einheiten mit der größten Kampfkraft.

Der Eindruck, die Russen erwarteten einen baldigen Beginn der Schlacht um Cherson, ist seit Mitte Oktober durch eine Vielzahl von Äußerungen und Maßnahmen der Besatzungsmacht entstanden. So sprach der neue Kommandeur der russischen Truppen in der Ukraine, Sergej Surowikin, in einem Fernsehinterview davon, die militärische Lage im Gebiet Cherson sei „äußerst schwierig“ und könne bald „schwierige Entscheidungen“ notwendig machen. Unmittelbar nach dieser Äußerung des Generals forderte die zivile Besatzungsverwaltung die Bevölkerung Chersons auf, die Stadt so schnell wie möglich zu verlassen. Die Besatzungsbehörden selbst wechselten ebenfalls auf das linke Ufer des Dnipro. Darauf, dass sich die Lage aus russischer Sicht dramatisch zuspitzte, schien auch hinzudeuten, dass ­Präsident Wladimir Putin das Kriegsrecht über die von Russland annektierten Gebiete Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk verhängte.

Seither hat die Besatzungsverwaltung die verbliebene Bevölkerung Chersons in immer dringlicheren Tönen aufgefordert, die Stadt zu verlassen. Anfang dieser Woche ordnete der Chef der Kollaborationsbehörden schließlich an, dass auch Gebiete in einem Streifen von 15 Kilometer Breite links des Dnipro evakuiert werden solle. Es handelt sich dabei in etwa um das Gebiet, das überschwemmt würde, wenn der Staudamm des Wasserkraftwerks Nowa Kachowka gesprengt würde, das etwa achtzig Kilometer flussaufwärts von Cherson liegt.

Die Russen behaupten, die Ukraine plane den Damm mit Raketen zu zerstören, während die ukrainische Seite angibt, russische Truppen hätten den Staudamm schon im Frühjahr vermint. Eine Sprengung des Staudamms hätte nicht nur für die etwa achtzig unterhalb liegenden Ortschaften verheerende Folgen. Wenn der Stausee abliefe, bliebe das Atomkraftwerk Saporischschja ohne Kühlwasser.

Zwangsevakuierung oder freiwillige Maßnahme?

Was die Besatzer mit der Evakuierung aus dem Gebiet links des Dnipro bezwecken, ist unklar. Widersprüchlich sind auch ihre Aussagen darüber, ob es sich um eine Zwangsevakuierung oder um eine freiwillige Maßnahme handelt. Wladimir Putin sagte am Freitag laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti, er habe angeordnet, die Bewohner Chersons aus dem Kampfgebiet zu bringen – auf welche Territorien genau sich das bezog, ging aus der Meldung nicht hervor.

„Die Zivilbevölkerung darf nicht unter Beschuss, Angriffen und Gegenangriffen und anderen Maßnahmen leiden, die mit Kampfhandlungen verbunden sind“, sagte Putin. Eine solche Rücksichtnahme haben die russischen Truppen seit dem Angriff im Februar in der Praxis freilich noch nie gezeigt. Vielmehr haben sie immer wieder direkt auf die Zivilbevölkerung gezielt – sowohl mit Raketenangriffen auf ukrainische Städte weit hinter der Front als auch in unmittelbar umkämpften Städten.

In der Ukraine wird vor diesem Hintergrund darüber spekuliert, warum die Besatzer Ressourcen darauf verwenden, Zivilisten in verhältnismäßig sichere Gebiete zu bringen. Eine Mutmaßung lautet, dass sie so verhindern wollten, dass die angreifenden ukrainischen Truppen Informationen von den Einwohnern bekommen. Die – auch durch russische Berichte belegte – Genauigkeit des ukrainischen Artilleriebeschusses auf militärische Ziele im Gebiet Cherson und Berichte geflohener Einwohner des Gebiets legen den Schluss nahe, dass die ukrainischen Truppen oft auf der Grundlage von Informationen aus der Bevölkerung agieren.

Jedoch sind nicht nur die Aussagen der Besatzer über Freiwilligkeit oder Zwang bei der Evakuierung widersprüchlich, sondern auch ukrainische Berichte. Der aus Cherson stammende Journalist Konstantin Ryschenko, der bis zu seiner Flucht im Sommer zu den Organisatoren des ukrainischen Untergrunds gehörte, sagte in ukrainischen Medien, die Evakuierung sei tatsächlich freiwillig.