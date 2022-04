Verbliebene in der Ostukraine : „Ihre Angst, ihr Leben zu verändern, ist größer als ihre Angst vor dem Krieg“

Ein Mann inspiziert sein Haus nach einem Angriff am Montag in Charkiw. Bild: Getty

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine haben mehr als fünf Millionen Menschen das Land verlassen. Doch Oleksandr Kusmenko will bleiben. Daran ändert auch der zu Wochenbeginn intensivierte Beschuss der ostukrainischen Großstadt Charkiw, in der er mit seiner Frau Elena lebt, nichts. Wenn sie Bomben- oder Raketenlärm hören, ziehen sie sich in den Flur ihrer Wohnung zurück. Hauptsache, weg vom Fenster, berichtet der 27 Jahre alte Freiberufler der F.A.Z. am Telefon. Zum Glück seien die Nächte auf Dienstag und Mittwoch wieder ruhiger gewesen, nach massivem Beschuss der Stadt am Montag.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. Folgen Ich folge

Niklas Zimmermann Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Entbehrungen haben die Kusmenkos schon einige hinter sich. Im März waren sie 18 Tage lang ohne Elektrizität. Während sich die Regale in den Geschäften langsam wieder füllen, müssen sie zum Geldabheben immer noch sieben Kilometer weit zu Fuß gehen. Busse fahren keine, der Taxifahrer hat zur Sicherheit eine Kalaschnikow dabei. Warum bleibt das Paar unter diesen Umständen in Charkiw? Zumal gerade jüngere Menschen gerne in Städte fliehen, die weiter weg von der Front sind. Wir glauben weiterhin, dass Charkiw nicht von den Russen erobert wird“, sagt Kusmenko. Er vermutet, dass die Stadt unter Beschuss steht, damit die ukrainische Armee keine Gegenoffensive in Richtung Osten starten kann.