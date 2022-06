Russische Kriegstaktik : Ein Gegner wie aus dem 20. Jahrhundert

Russische Truppen greifen einen NATO-Verband am Nordkap an. Ein Schwarm autonomer, mit Künstlicher Intelligenz ausgestatteter Kampfdrohnen schaltet dessen Flaggschiff aus, den britischen Flugzeugträger HMS Queen Elizabeth, eine Hyperschallrakete versenkt ihn schließlich. Zur selben Zeit brechen in Europa Computernetze zusammen, Medien werden mit Falschmeldungen geflutet, Haushaltsgeräte explodieren – der Informationskrieg hat begonnen. Kurz darauf marschieren die Russen mit 120.000 Mann im Baltikum ein und besetzen es, bevor die Allianz dort auch nur annähernd genug Truppen zusammengezogen hat. Nach 13 Tagen ist der Krieg vorüber. Präsident Putin lässt sich als Held feiern, die NATO dagegen ist am Ende.

Mit diesem Schreckensszenario beginnt ein aktuelles Buch über den Krieg der Zukunft, geschrieben von zwei amerikanischen Generälen im Ruhestand und einem Wissenschaftler. Sie verlegen den Schrecken ins Jahr 2030 und werben eloquent für einen neuen Kurs in Rüstung und Verteidigung, der ein solches Fiasko verhindert. Der Krieg der Zukunft, davon sind die drei Autoren, angesehene Fachleute, überzeugt, wird ganz anders sein als der Krieg der Vergangenheit. Er wird im Weltall und im Cyberspace genauso geführt wie im Feld. Nicht wer das größte Schiff oder die meisten Panzer hat, gewinnt ihn, sondern derjenige, der rechtzeitig in die neuen, disruptiven Technologien investiert.

Stellungskrieg erinnert an den Ersten Weltkrieg

In Deutschland erschien das Buch „Future War“ von Julian Lindley-French, John Allen und Ben Hodges kurz nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine. Man kann sich gut vorstellen, dass Putin in Moskau von einem solchen modernen Blitzkrieg geträumt hat, als er seinen Generälen den Angriff befahl. Auch der ging mit einer Cyber-attacke einher, welche die ukrainischen Streitkräfte lähmte und ihre Verteidigungssysteme lahmlegte. Aber nur in den ersten Stunden, dann kam Hilfe aus dem Westen. Jetzt dauert dieser Krieg schon mehr als hundert Tage, und die Russen kämpfen darin nicht wie eine Hightech-Truppe aus dem 21. Jahrhundert, sondern wie eine stählerne Armee aus dem 20. Jahrhundert.

Der Stellungskrieg im Donbass, das verlustreiche Vorrücken und Zurückziehen, erinnert an den Ersten Weltkrieg, die schiere Masse von Artillerie, Panzern und Bomben an den Zweiten Weltkrieg. Das Material, das jetzt auf dem Schlachtfeld auftaucht, wird immer älter, jedenfalls auf russischer Seite. Kürzlich wurden die ersten T-62-Panzer im Osten der Ukraine gesichtet, offenbar aus eingemotteten Beständen der Roten Armee. Die Zahl steht für den Beginn der Serienfertigung: 1962. Im selben Jahr begann die Produktion von Kh22-Raketen, die russische Langstreckenbomber nun anstelle moderner Marschflugkörper auf ukrainische Ziele abfeuern. Auch die Taktik des Heeres hat sich kaum verändert. Alles ist auf Feuerkraft und maximale Zerstörung ausgerichtet. Die Artillerie unterstützt nicht die manövrierfähige Truppe. Eher umgekehrt: Die Truppe sorgt dafür, dass die schweren Geschütze in Stellung gehen und feuern können, bis kein Stein mehr auf dem anderen bleibt.

„Um ehrlich zu sein“, sagt Ben Hodges, einer der drei Buchautoren, „war ich überrascht, in welchem Ausmaß Russland willens ist, Zivilisten zu töten.“ Bis 2017 kommandierte er die amerikanischen Streitkräfte in Europa, danach wechselte er in die Thinktank-Community. Die Russen hätten gezielt in Städte hineingefeuert, auf Wohnblöcke und Krankenhäuser, nicht aus Versehen. Was ihn auch erstaunt, ist die schiere Menge von Munition, die jeden Tag verfeuert wird: „Nach meiner Einschätzung sind in den letzten drei Monaten mehr Granaten und Raketen verbraucht worden, als wir in zwanzig Jahren in Afghanistan und im Irak zusammen eingesetzt haben.“