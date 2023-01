Hilfe für die Ukraine : Warum Kampfpanzer nötig sind

Frieden in der Ukraine ist nur möglich, wenn Wladimir Putin erkennt, dass er in diesem Krieg alles verlieren kann. Auch seine Herrschaft. Deshalb braucht die Ukraine Waffen, vor denen Russlands Präsident Angst hat.

Während diese Zeilen entstehen, errechnen russische Frauen und Männer Flugbahnen für Raketen, die ukrainische Frauen und Männer töten werden. Während er gelesen wird, debattieren Deutsche, ob es klug ist, der Ukraine Kampfpanzer zu geben, und auch die Bundesregierung hat sich noch nicht dazu entschließen können. Skeptiker sagen, der Panzer sei schließlich kein Instrument der Verteidigung. Im Gegenteil: Er sei die Angriffswaffe schlechthin. Eine hypermotorisierte, in Stahl gepackte Kanone, optimiert für die Aufgabe, in maximalem Tempo, quer über Felder und Schützengräben, als Gegner definierte Menschen aufzusuchen und umzubringen.

Das ist wahr, aber es ist nur die halbe Wahrheit. Denn erstens sind Panzer nicht nur darauf ausgelegt, im Sturmangriff, begleitet von ihrer Schwesterwaffe, dem Schützenpanzer, in feindliches Gebiet vorzustoßen. Gerade diejenigen Eigenschaften, die sie zur archetypischen Angriffswaffe machen, ihre Schnelligkeit, ihr Panzerschutz und die vernichtende Wucht ihrer Kanone, geben ihnen auch die Fähigkeit, vorwärtsstürmende Panzer feindlicher Angriffsformationen mitten in der Bewegung zu stellen. Manchmal kann eben nur ein Panzer einen Panzer stoppen. Das gilt vor allem, wenn andere Abwehrwaffen, zum Beispiel Hubschrauber, nicht fliegen können, weil die Flugabwehr zu stark ist. Im russischen Krieg gegen die Ukraine ist das so.

Die Ukraine muss auch den Gegenangriff können

Das ändert aber nichts daran, dass die andere Hälfte der Wahrheit trotzdem ebenso gilt: Panzer sind zwar wirksam in der Verteidigung, aber sie sind auch unersetzlich für den Angriff. In Deutschland, in den USA und in anderen Ländern, die der Ukraine helfen, sagen deshalb manche, der Panzer sei die falsche Hilfe. Wer verhindern wolle, dass Ukrainerinnen und Ukrainer weiter getötet würden, könne das ebenso mit dem Aufbau einer wirksamen Flugabwehr erreichen oder mit weniger angriffstauglichen Mitteln gegen Angriffskeile.

Zum Beispiel mit schultergestützten Geschossen wie den amerikanischen „Javelins“, die, wenn sie zur rechten Zeit am richtigen Ort stehen, einen russischen T-72 ebenso zerstören können wie ein Panzer mit seiner Kanone. Nördlich von Kiew, wo die ukrainischen Streitkräfte zu Beginn des Krieges unter anderem mit genau solchen Mitteln den ersten russischen Großangriff auf ihre Hauptstadt abgewehrt haben, stehen die Beweise für die Kraft solcher Waffen bis heute unter offenem Himmel: tonnenschwere, surreal aufgerissene Büchsen aus verglühtem Rost am Straßenrand, der Boden bedeckt mit grauer Asche.

Aber so furchtbar wirksam solche Ein-Mann-Geschosse auch sein mögen: Von weiteren Eroberungen kann die ukrainische Armee die Angreifer aus Russland nur dann abhalten, wenn sie auch den Gegenangriff kann. Man stelle sich nur vor, wie der Kriegsschauplatz aus Sicht eines russischen Kommandeurs aussähe, wenn die Ukrainer keine Angriffswaffen wie Panzer oder Schützenpanzer hätten: Der größte Teil der Front wäre für den Angreifer ein weniger gefährlicher Raum. Die russischen Generäle wüssten, dass den eigenen Linien von nirgendwoher ernste Gefahr droht, und sie könnten von großen Abschnitten der viele Hundert Kilometer langen Front Soldaten und Waffen abziehen, um dann an wenigen Punkten jene gewaltige Übermacht zu schaffen, die nötig ist, um im Angriff zu siegen.

Dann könnten sie zum Beispiel wieder Kiew angreifen, und zwar ohne große Sorgen, denn ohne eigene Angriffswaffen könnten die Ukrainer sie nicht an anderer Stelle bedrohen. Panzer und Schützenpanzer sind also gerade durch ihre Fähigkeit zum Angriff unentbehrlich, wenn Verteidigung gelingen soll. Wenn sie erst einmal da sind, muss ihre Fähigkeit zum Erobern und Töten vielleicht gar nicht eingesetzt werden. Um Russland abzuschrecken, reicht es schon, dass sie einfach nur da sind.