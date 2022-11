Krieg gegen die Ukraine : Warum Indien zu Russland steht

Trotz des Angriffs auf die Ukraine will Indien an seinen „bewährten“ Beziehungen zu Russland festhalten. Wie der indische Außenminister Subrahmanyam Jaishankar am Dienstag in Moskau bei einer gemeinsamen Pressebegegnung mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow klarmachte, sieht die Regierung in Neu Delhi darin ein Verhältnis, das „beiden Ländern seit Jahrzehnten sehr gedient“ habe. Gleichzeitig sprach er sich für eine friedliche Lösung aus. „Indien setzt sich deshalb stark für eine Rückkehr zu Dialog und Diplomatie ein. Wir stehen klar auf der Seite des Friedens, des Respekts für internationales Recht und der Unterstützung der UN-Charta“, sagte er. Jaishankar wiederholte die Worte von Indiens Ministerpräsident Narendra Modi, der beim Treffen der Schanghaier Kooperationsorganisation in Usbekistan im September zu Putin gesagt hatte: „Dies ist keine Ära des Krieges.“

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien.



Die Presse deutete diese „erstaunliche öffentliche Zurechtweisung“ damals als Zeichen für eine Neujustierung der indischen Position. Seit Kriegsbeginn im Februar nimmt Indien eine neutrale Haltung in dem Konflikt ein. Bis heute hat Neu Delhi die russische Invasion der Ukraine nicht verurteilt. Anfänglich war Indien damit recht erfolgreich. Regierungsvertreter diverser Länder suchten den Kontakt zu Indien. Doch je länger der Krieg andauert, desto mehr wächst der Druck. So hat Indien bei den Vereinten Nationen zuletzt etwas nuancierter über die Krise abgestimmt. Zwar hat sich Indien bei allen Resolutionen enthalten, die den russischen Angriff verurteilten, jedoch stellte sich Neu Delhi gegen die Forderung Russlands, über die „Referenden“ in den von Russland besetzten Gebieten geheim abzustimmen.