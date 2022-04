Krieg gegen die Ukraine : Drohgebärden kaschieren Spannungen im Moskauer Regime

Aktualisiert am

Putin sagt, in der Ukraine laufe alles nach Plan. Außenminister Lawrow droht dem Westen dunkel mit einer Eskalation. Das suggeriert Stärke. Aber innerhalb des Regimes wächst die Unruhe.

„Blitzartige Gegenschläge“: Wladimir Putin am Mittwoch in St. Petersburg Bild: Laif

Bei einer Feierstunde zum „Tag des Parlamentarismus“ trat Wladimir Putin am Mittwoch im Taurischen Palais zu Sankt Petersburg auf. Etwas stockend hob Russlands Präsident hervor, alle Aufgaben der „speziellen Militäroperation“, wie er den Krieg in der Ukraine nennt, würden erfüllt.

Wenn jemand vorhabe, „sich von außen in die geschehenden Ereignisse einzumischen, dann muss er wissen – ja, und für Russland Bedrohungen strategischen Charakters schafft, die für uns inakzeptabel sind –, muss er wissen, dass unsere Antwortschläge blitzartig und schnell sein werden. Wir haben dafür alle Instrumente, solche, deren sich jetzt niemand rühmen kann. Wir werden nicht prahlen, wir werden sie benutzen, wenn es nötig ist. Ich will, dass das alle wissen. Wir haben alle Entscheidungen darüber getroffen.“ Applaus im Saal.

Zuvor hatte Putin seine Ende Februar für die „Spezialoperation“ vorgebrachten Begründungen wiederholt: Er schimpfte auf „Kräfte“, die „historisch“ und auch jetzt „Russland eindämmen“ wollten. Dafür zog Putin eine Linie vom Angriff NS-Deutschlands auf die Sowjetunion 1941 zu „westlichen Staaten“ von heute; die vorgebliche Kontinuität ist ein Kernelement seiner Kriegslegitimierung. Der Präsident sagte, die „Nichtfreunde“ setzten „auf Russophobie und Neonazis“, hätten so die Ukraine in ein „Antirussland verwandelt“.

Er behauptete abermals, das „Kiewer Regime“ strebe nach Nuklearwaffen und in der Ukraine sei ein „Netz westlicher Biolaboratorien“ eta­bliert worden. Beides trifft nicht zu, wird aber seit Februar von Putins Apparat verbreitet. So wirkte der Auftritt wie eine Versicherung, dass man recht hatte und gegen alle Widerstände recht behalten werde.

Scharfe Rhetorik

Seinen Aussagen zu „blitzschnellen Antwortschlägen“ stellte Putin selbst voran, dass er sich schon zu Beginn der „Spezialoperation“ so geäußert habe. Wirklich hatte der Präsident in seiner vor Morgengrauen des 24. Februar ausgestrahlten Ansprache gesagt, alle, die sich jetzt „einmischen“ oder versuchen wollten, „uns zu stören“, die „Bedrohungen für unser Land, für unser Volk schaffen, müssen wissen, dass Russlands Antwort ohne Verzögerung kommt und für euch solche Folgen haben wird, wie ihr sie in eurer Geschichte noch nie erlebt habt“.

Vermutlich, damit noch deutlicher werde, um was es ging, ordnete Putin drei Tage später bei einem Treffen mit seinem Verteidigungsminister und seinem Generalstabschef vor Kameras an, Russlands Abschreckungskräfte, zu denen die strategischen Nuklearstreitkräfte gehören, in ein „besonderes Regime der Gefechtsbereitschaft“ zu versetzen.

Seinerzeit hieß es aus Washington, die nukleare Aufstellung der Russen habe sich insgesamt nicht stärker verändert, als man das schon früher bei erhöhten Spannungen gesehen habe. Aber rhetorisch werden weiter nukleare Gefahren beschworen. So sagte Außenminister Sergej Lawrow am Montag in der Staatsfernsehsendung „Das Große Spiel“, die Risiken eines „Nuklearkrieges“ seien „sehr wesentlich. Ich würde sie nicht künstlich aufbauschen wollen. Nicht wenige wünschen das. Die Gefahr ist ernst, real.“

Putin gibt den Beschützer der Heimat

In Russland selbst – das wird im Westen oft nicht beachtet – haben die Szenarien eine mobilisierende Wirkung: Die Heimat wird einerseits als gefährdet dargestellt, was die Opferbereitschaft fördern soll; andererseits als gut gewappnet dank „Wunderwaffen“ wie einer jüngst getesteten Interkontinentalrakete. Das stärkt Putins Bild als Beschützer.

Obwohl weder Putin noch Lawrow einen russischen Erstschlag mit strategischen Nuklearwaffen skizzieren, werden solche Äußerungen im Westen als bedrohlich wahrgenommen. Nach außen erscheinen sie somit als Einschüchterungsversuche, um eine noch stärkere militärische Unterstützung der Ukraine zu verhindern. Insbesondere Putin fördert diesen Eindruck, indem er einen russischen Zweitschlag an vage „Bedrohungen“ knüpft. Der amerikanische Präsident Joe Biden sprach nun von „müßigen Kommentaren“ und „unverantwortlicher“ Rhetorik.

Letztere könnte indes reale Bedro­hungen für Putins Regime kaschieren. Mit der Dauer und den Kosten des Krieges, welche die westlichen Waffenlieferungen verstärken, scheinen die Spannungen im Regime zu wachsen. Laut den Geheimdienstfachleuten Andrej Soldatow und Irina Borogan machen die als „Silowiki“ bekannten Sicherheitsinstitutionen einander für die Misserfolge in der Ukraine verantwortlich.

Schon im März hatten die Journalisten berichtet, die Führung der für die Ukraine zuständigen Abteilung des Geheimdiensts FSB sei wegen irreführender Analysen etwa zur Stärke prorussischer Kräfte im Nachbarland unter Hausarrest gestellt worden. Mittlerweile soll der Leiter der ­Abteilung, Sergej Besseda, gar im Moskauer Untersuchungsgefängnis Lefortowo inhaftiert sein.

Das Militär ist unzufrieden

Vor Kurzem erregte der Vorstoß eines russischen Generals Aufsehen, nicht nur, wie Ende März offiziell als Ziel ausgegeben, den Donbass zu erobern, sondern den gesamten Süden der Ukraine bis zum von Moldau abtrünnigen Gebiet Transnistrien. Das wurde nicht offiziell bestätigt; Soldatow und Borogan vermuten, der General habe wiedergegeben, was er im Generalstab gehört habe. Für das „Center for European Policy Analysis“ schrieben die Journalisten, Russlands Militär sei unzufrieden damit, dass Putins „Spezialoperation“ unter anderem bestimmte Angriffe wie auf „Schlüsselbereiche der Infrastruktur der Ukraine“ ausschließe.

Es wolle den „totalen Krieg“ samt Generalmobilmachung. Und „privat“, so die Journalisten weiter, würden Armee und Geheimdienste nicht allein Bessedas FSB-Abteilung vorwerfen, Putin falsch informiert zu haben, sondern auch dem Präsidenten selbst, die militärische Strategie zum Schlechten geändert zu haben. Das sei „sehr bedeutsam“: Erstmals distanzierten sich die Silowiki vom Präsidenten.