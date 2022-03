Krieg in der Ukraine : Warum drei osteuropäische Regierungschefs nach Kiew reisen

Die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien sind am Dienstagmorgen zu einem Besuch bei der ukrainischen Regierung nach Kiew aufgebrochen. Es seien Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj und Regierungschef Denys Schmyhal geplant, teilte der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala via Twitter mit.

Seine Reise mit Mateusz Morawiecki (Polen) und Janez Janša (Slowenien) sei mit der EU-Führung abgestimmt, sowohl mit Ratspräsident Charles Michel als auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, schrieb Fiala. „Ziel des Besuchs ist es, die einmütige Unterstützung der Europäischen Union für die Ukraine und ihre Freiheit und Unabhängigkeit auszudrücken.“ Das ist der erste ranghohe Besuch gewählter ausländischer Amtsträger in der Ukraine seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar. Am Wochenende hatten bereits sechs Europaabgeordnete das Land besucht.

Die drei Regierungschefs sind nach den Worten Fialas „als Vertreter des Europäischen Rates“ unterwegs. Man wolle bei dem Besuch auch ein „Paket umfassender Unterstützung“ für die Ukraine und ihre Bevölkerung vorstellen. Morawiecki schrieb auf Twitter: „Europa muss die Unabhängigkeit der Ukraine garantieren und sicherstellen, dass es bereit ist, die Ukraine beim Wiederaufbau zu unterstützen.“

Erinnerungen an Solidaritätsbesuch 2008

Seine Kanzlei teilte mit, die Reise sei auf dem EU-Gipfel in Versailles am Donnerstag im kleinen Kreis besprochen, die Planung aber zunächst geheim gehalten worden. Der Zug habe am Dienstag gegen acht Uhr die Grenze zwischen Polen und der Ukraine überschritten. Fahrplanmäßig bräuchte der Kiew-Express aus Polen dann noch etwa acht Stunden bis in die Hauptstadt. Am Dienstag beschossen die russische Truppen in Kiew mehrere bewohnte Hochhäuser; es soll auch diesmal Todesopfer gegeben haben.

Polen und Slowenien sind schon unmittelbar nach Beginn des Kriegs als Fürsprecher der von Russland überfallenen Ukraine aufgetreten und haben sich in einer gemeinsamen Erklärung für einen zügigen Beitritt des Landes in die Europäische Union stark gemacht. In Polen erinnern Regierungsvertreter jetzt an den Solidaritätsbesuch in Georgien, als während des russisch-georgischen Kriegs 2008 Moskaus Truppen drohten, die Hauptstadt Tiflis anzugreifen.

Polens damaliger Präsident Lech Kaczyński war damals mit den Staats- beziehungsweise Regierungschefs der Ukraine und der baltischen Staaten nach Tiflis geflogen und hatte gewarnt, Ziele der russischen Aggression seien „heute Georgien, morgen die Ukraine, übermorgen die baltischen Staaten und dann vielleicht mein Land“. Der slowenische Ministerpräsident Janša hat den Ukrainekrieg mit dem Unabhängigkeitskrieg seines Landes von Jugoslawien im Jahr 1991 verglichen, in dem er selbst als Verteidigungsminister den Widerstand gegen die zahlenmäßig weit überlegene Jugoslawische Volksarmee organisierte.