S ekundenlang schreit die junge Frau in den schwarzen Shorts und dem weißen Pullover auf der kleinen Plattform am Geländer der Parkbrücke in Kiew. Unter ihr fließt der Dnipro. Ein Mann hält die Frau fest, eigentlich kann ihr nichts passieren. Sie muss nicht von der Plattform springen, könnte es sich noch anders überlegen. Endlich fasst sie ihren Mut zusammen und lässt sich Kopfüber in die Tiefe fallen. Das Gummiseil spannt sich, zieht sich wieder zusammen, die Frau baumelt daran, bis sie wieder auf die Brücke gezogen wird. Dort haben schon die Nächsten Helm und Gurt angezogen und warten auf ihren Bungee­sprung. Diejenigen, die weniger abenteuerlustig sind, bleiben zumindest stehen und schauen den anderen neugierig nach.