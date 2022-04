Während russischer Besatzung : Verwandter Nawalnyjs in Butscha getötet

Zerstörte russische Panzer stehen am 6. April nach Kämpfen zwischen russischen und ukrainischen Streitkräften auf der Straße in Butscha am Stadtrand von Kiew. (Symbolbild) Bild: dpa

Eines der Opfer, die während der russischen Besatzung von Butscha nahe Kiew ihr Leben verloren, heißt Ilja Nawalnyj. Er hat sich als entfernter Verwandter des inhaftierten russischen Oppositionsführers Alexej Nawalnyj herausgestellt, dessen Familie teils aus der Ukraine stammt. Nachbarn fanden den Leichnam von Ilja Nawalnyj am 12. März, ihm war in den Kopf geschossen worden, neben ihm lag, wie demonstrativ aufgeschlagen, sein Pass. Das berichtete zunächst die deutsche „Bild“-Zeitung, der Nachbarn sagten, sie nähmen an, dass Ilja Nawalnyj als Namensvetter des russischen Politikers getötet worden sei.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Ein Großcousin des russischen Antikorruptionskämpfers, Pawlo Nawalnyj, Vorsteher des Dorfes Nowe Salissja in der Nähe von Butscha, bestätigte nun aber dem ukrainischen Dienst der BBC, dass der 1961 geborene Ilja und der 1976 geborene Alexej Nawalnyj einen gemeinsamen Urgroßvater haben. Der in Pokrow hundert Kilometer östlich von Moskau inhaftierte Oppositionelle kommentierte den Tod Ilja Nawalnyjs in sozialen Medien, über die er sich mittels seiner Anwälte äußern kann.

„Alle Umstände weisen darauf hin, dass er wegen seines Nachnamens getötet wurde“, schrieb Nawalnyj zu einem Foto des Passes des Getöteten. „Putins Henker (wie sonst soll man sie nennen? Doch nicht ‚russische Soldaten‘) haben einen völlig unschuldigen Menschen umgebracht, weil er denselben Namen trägt wie ich.“

Der wichtigste Gegner des russischen Präsidenten Wladimir Putin überlebte 2020 selbst knapp einen Anschlag mit dem Kampfstoff Nowitschok, wurde in Deutschland behandelt und wird seit seiner Rückkehr nach Russland Anfang vorigen Jahres nach Verfahren, für die der Europäische Menschenrechtsgerichtshof Russland verurteilt hat, festgehalten. Jüngst wurde er zu weiteren neun Jahren Haft verurteilt.

Der Politiker schrieb nun – offenbar in Unkenntnis des BBC-Berichts –, er wisse nicht, ob Ilja Nawalnyj sein Verwandter gewesen sei, allerdings stamme der Getötete aus demselben Dorf wie sein Vater, in dem es „viele Nawalnyjs“ gebe. Der ukrainische Dienst der BBC hatte im vergangenen Jahr in Nowe Salissja neben Pawlo Nawalnyj weitere Verwandte des Moskauer Politikers besucht. Das Dorf ging aus einer Kolchosensiedlung hervor, in die 1986 nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl Bewohner des Dorfes Salissja umgesiedelt wurden, das nunmehr in der Sperrzone lag.

Alexej Nawalnyj schrieb nun weiter, es werde in der Ukraine ein weiteres Denkmal für Kriegstote geben, und darauf werde Ilja Nawalnyjs Name stehen. Den Krieg gegen die Ukraine „hat ein von irgendwelchen Phantastereien über Geopolitik, Geschichte und Weltordnung besessener, rasender Verrückter entfesselt“, schrieb Nawalnyj. Es sei die Pflicht eines jeden, seinen Teil dazu beizutragen, den Krieg zu stoppen und Putin von der Macht zu vertreiben.