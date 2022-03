USA planen weiteres Vorgehen : Was tun, wenn Moskau in der Ukraine Chemiewaffen einsetzt?

Aktualisiert am

Was tun, wenn Moskau in der Ukraine Chemiewaffen einsetzt?

Nach ersten Reaktionen auf Russlands Ukraine-Angriff steht Washington nun vor weitreichenden strategischen Fragen: Hilft China Russland, die Sanktionen zu umgehen? Und was wäre der „empfindliche Preis“, den Moskau für den Einsatz von Chemiewaffen zahlen müsste?

Helfer bringen die Bewohnerin eines angegriffenen Hauses in Kiew in Sicherheit; die Aufnahme wurde an diesem Montag veröffentlicht. Bild: AFP

Zweieinhalb Wochen lang ist die amerikanische Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine einem Drehbuch gefolgt. Es war vor Beginn der von Washington erwarteten Invasion geschrieben worden: ein mit den Verbündeten in groben Zügen abgestimmtes Sanktionsregime, das stufenweise verschärft wurde, und die militärische Stärkung der NATO-Ostflanke. Nun aber ist Präsident Joe Biden so langsam am Ende der Handlungsanweisungen angekommen. Er greift zu anderen Mitteln.

Das Treffen seines Nationalen Sicherheitsberaters Jake Sullivans mit Yang Jiechi, dem ranghöchsten Außenpolitiker Chinas, an diesem Montag in Rom ist Teil der Ausweitung des Aktionsradius. Sullivan machte vor der Begegnung mit führenden Außenpolitikern der Kommunistischen Partei Chinas deutlich, dass Washington sehr genau verfolge, ob Peking Material oder wirtschaftliche Unterstützung an Russland liefere, um die Auswirkungen der westlichen Sanktionen zu mildern.