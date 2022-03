UN und der Ukraine-Krieg : Der Multilateralismus auf dem Sterbebett?

So groß die Versuchung auch sein mag – der Westen darf Russland nicht vollkommen abschreiben. Er braucht die Zusammenarbeit in existenziellen globalen Fragen. Ein Gastbeitrag

Der härteste Test seit dem Ende des Kalten Kriegs: Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba (Mitte) spricht in der Dringlichkeitssitzung der UN-Vollversammlung am 23. Februar, dem Tag vor dem russischen Einmarsch in der Ukraine. Bild: dpa

Als der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am Vorabend des russischen Einmarschs in die Ukraine zu einer Krisensitzung zusammenkam, konnte er nur seine Machtlosigkeit demonstrieren. Der Botschafter Kenias brachte es auf den Punkt: Russland verhalte sich wie die kolonialen Imperialisten von einst und verletze die UN-Charta – der Multilateralismus liege auf dem Sterbebett. In der Tat: Während Russlands Krieg der NATO neue Bedeutung verleiht und die EU zu ungewohnter Handlungsfähigkeit findet, ist er für die multilaterale Kooperation in internationalen Organisationen der härteste Test seit dem Ende des Kalten Kriegs.

Dass der UN-Sicherheitsrat aufgrund des russischen Vetos sprach- und zahnlos bleiben würde, war keine Überraschung. Schon eher, wie deutlich anschließend die UN-Generalversammlung die russische Invasion verurteilte. Nur vier Diktaturen hielten Russland die Stange. Ein vernichtendes Verdikt – doch folgenlos, weil ohne Bindungswirkung. Der Sicherheitsrat war schon im letzten Jahrzehnt mehr und mehr zum Opfer der Großmachtrivalitäten geworden. In seinen besten Zeiten hatten sich die fünf ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat immer wieder zu Konfliktlösungen zusammengefunden – von Afghanistan über Libanon bis Jemen. Er schickte Dutzende Peacekeeping-Operationen ins Feld.

Zur Wasserscheide wurde die Entscheidung des Sicherheitsrates im Jahr 2011, militärische Gewalt gegen Truppen des libyschen Diktators Gaddafi zu autorisieren – mit russischer Duldung. Die russische Entscheidung fiel, als Medwedew Präsident war. Putin schien sich nach dem Sturz Gaddafis geschworen zu haben, nie wieder einen „regime change“ zuzulassen. So wurde Syrien zum Opfer der russischen (und chinesischen) Blockadepolitik. Der Sicherheitsrat war zur Zuschauerrolle verdammt, als Assad Krieg gegen sein eigenes Volk führte und eine gigantische humanitäre Katastrophe auslöste. Eine Tragödie für das syrische Volk, aber auch ein Desaster für das Ansehen der Vereinten Nationen.

Die Zukunftsaussichten des UN-Sicherheitsrats, nach dem russischen Angriffskrieg noch entscheidende Beiträge zu Frieden und Sicherheit in der Welt zu leisten, sind düster. Brennende Konfliktherde in Libyen, Mali und der Zentralafrikanischen Republik werden zusätzlich vom russisch-amerikanischen Antagonismus befeuert werden. Das deutsche außen- und sicherheitspolitische Engagement in der Region ist davon unmittelbar betroffen.

Auf lange Sicht kaum Zusammenarbeit im Sicherheitsrat

Hinzu kommt die wachsende amerikanisch-chinesische Rivalität, die sich auch in den internationalen Organisationen niederschlägt. China verfolgt seit Jahren eine zunehmend selbstbewusste, zuweilen aggressive Politik in den Vereinten Nationen. Insbesondere beim UN-Engagement in Afrika vertritt es beinhart die eigenen strategischen Interessen.

Peking beteiligt es sich dort in großem Umfang an UN-Peacekeeping-Operationen – gewiss nicht aus Altruismus. Geht es um Chinas regionalen Einflussbereich – Nord-Korea oder Myanmar -, kennt Peking im Sicherheitsrat keine Kompromissbereitschaft. Dass China nach Putins Ukraine-Krieg Russland im Sicherheitsrat im Stich lassen könnte, ist unwahrscheinlich. Kurzum: auf absehbare Zeit wird die Zusammenarbeit der Großmächte im Sicherheitsrat auf ein Minimum begrenzt sein. Eine Reform des obersten UN-Organs ist unwahrscheinlicher denn je, Vorschläge zur Beschränkung des Vetorechts der ständigen Mitglieder sind akademische Blütenträume.