Kriegsverbrechen in Butscha : „Ihr Auftrag war, Zivilisten zu töten“

In Butscha vor dem Schrottplatz steht Mykola Sachartschenko und erzählt von den Morden, die er gesehen hat. Er ist hier Wachmann, und gleich neben dem Zaun senkt sich das Gelände ein wenig zum Fluss Butschanka. Im März, während russische Truppen die nördlichen Trabantenstädte der ukrainischen Hauptstadt Kiew besetzt hielten, war dieser Fluss die Front. Drüben in Irpin standen die Ukrainer und verteidigten jeden Zentimeter, hier in Butscha standen die Russen und versuchten vorzustoßen. Ende März sind die Angreifer dann abgezogen, nachdem ihr Vorstoß auf die Hauptstadt gescheitert war.

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge



Als die Ukrainer dann nach Butscha einrückten, wurden Bilder von vielen Hundert Toten bekannt. Sie zeigten Menschen in Zivilkleidung auf den Straßen, manche von ihnen waren gefesselt. Der Chef des Bestattungsdienstes spricht von mehr als 300 Toten, wobei jeden Tag neue hinzukämen. Manche von ihnen sieht man in Butscha immer noch auf den Straßen, die F.A.Z. zählte beim Augenschein am Montag vier ungeborgene Leichen. Einige lagen offenbar schon sehr viele Tage da.

Zwei von ihnen liegen halb verbrannt unterhalb der Stelle, wo jetzt Sachartschenko in der Einfahrt seines Schrottplatzes steht und erzählt. Am 3. März, gleich nach dem Beginn der Invasion, hätten die Russen ihn geschnappt und einen anderen Wachmann auch. Sie führten ihn zu ihrem Stützpunkt, wo er acht tote Männer in ihrem Blut liegen sah. Zwei der Toten hatten gefesselte Hände.

Mitgefangener wurde grundlos erschossen

Die russischen Soldaten zwangen Sachartschenko auf die Knie. Sie untersuchten sein Mobiltelefon, prüften, ob es etwa ukrainische Fahnen oder pro-ukrainische Chats enthalte. Einer der Männer prüfte an einem Computer seine Ausweisdaten und fragte, ob er zu den neu gebildeten Freiwilligeneinheiten der ukrainischen Territorialverteidigung gehöre. Als Sachartschenko verneinte, brachten die Besatzer ihn in einen Keller, wo nach und nach immer mehr Männer, Frauen und Kinder zusammengepfercht wurden. Einige der Kinder waren erst drei Jahre alt.

Sachartschenko erinnert sich, dass er und seine Mitgefangenen vier Tage in diesem Keller verbrachten. Sie bekamen nichts zu essen, es gab keine Toilette. Wer aufs Klo musste, musste sich vor aller Augen hinhocken. Als die Russen die Gefangenen einmal zählten, kamen sie auf etwa 130 Menschen. Am 7. März wurden die Türen dann geöffnet. Die Russen zwangen die Menschen, weiße Armbinden anzulegen und ließen sie laufen. Sachartschenko erzählt, dass er seither bis zum Ende der Besatzung versucht habe, irgendwie ohne Strom, Wasser, Essen und Heizung zu überleben.

Einmal habe er selbst gesehen, wie Menschen, die an einem offenen Feuer kochten, von den Russen angegriffen wurden. Vor seinen Augen, sagt Sachartschenko, habe ein Besatzer einen von ihnen erschossen – ohne erkennbaren Anlass. Über die acht Toten, die er am ersten Tag seiner Gefangenschaft sah, kann Sachartschenko nichts sagen. Er weiß nur, dass eine Mitgefangene, eine Krankenschwester, sich die Leichen offenbar näher angesehen hat. Danach erzählte sie ihm von Folterspuren an den Leichen, von Schnitten an Gesicht und Brust.

Sachartschenko berichtet außerdem, dass so gut wie alle seine Mitbürger gesehen hätten, wie russische Soldaten Menschen erschossen haben. Einer von ihnen ist Serhij Matjuk, der Direktor des Bestattungsdienstes von Butscha. Seit dem Abzug der Russen war er verantwortlich für die Bergung der Toten. Der F.A.Z. und anderen Medien berichtete er am Montag, seine Leute hätten mittlerweile mehr als 300 Tote geborgen, meist Männer, aber auch Frauen und Kinder. Einige seien durch Artillerie gestorben, die meisten aber durch Kopfschüsse. Manche trügen Spuren von Schlägen. Nur drei der Opfer seien Soldaten gewesen.