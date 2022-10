Die Nacht in der Ukraine : Tanklager im russischen Belgorod bombadiert

In der russischen Region Belgorod hat es einen Brand in einem Tanklager gegeben. Ursache für das Feuer war laut russischen Angaben Granatenbeschuss. Die Nacht im Überblick

Bereits am Freitag hat es einen Brand in einem Elektrizitätswerk im russischen Belgorod gegeben. Bild: AFP

Ein Öldepot in der russischen Grenzregion Belgorod hat nach Bombardements am Samstag Feuer gefangen. „Wir werden wieder beschossen. Eine der Granaten hat das Öldepot in der Region Belgorod getroffen“, erklärte der örtliche Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow. Die Einsatzkräfte seien vor Ort, es bestehe „kein Risiko“, dass das Feuer sich ausbreite, hieß es weiter. Auf einem vom Gouverneur veröffentlichten Foto waren Flammen und Schwaden schwarzen Rauchs zu sehen, die über einem Gebäude aufstiegen. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Die staatliche Nachrichtenagentur Tass zitierte eine Quelle der Einsatzkräfte, wonach das Depot im Dorf Rasumnoje nahe der Stadt Belgorod liegt. Vergangene Woche hatte Russland vermehrte Angriffe im Grenzgebiet zur Ukraine gemeldet. Die Region Belgorod war demnach besonders betroffen. Am Freitag war in der gleichnamigen Hauptstadt der Region ein Elektrizitätswerk getroffen worden, was für Stromausfälle sorgte.

Durch die Großstadt läuft der Nachschub für die russischen Truppen, die den Donbass erobern sollen. Auch die ukrainische Stadt Charkiw wird häufig aus der Region Belgorod beschossen. Deshalb gab es in den vergangenen Monaten mehrere Explosionen in Munitions- oder Tanklagern, die mehr oder weniger klar durch ukrainische Angriffe verursacht wurden. Zuletzt richtete am Donnerstag ein Raketenteil Schäden an einem Wohnhaus in Belgorod an. Dabei könnte es sich aber auch um Reste einer russischen Flugabwehrrakete gehandelt haben. Russland hat wiederholt die Ukraine für Zerstörungen in der Region Belgorod verantwortlich gemacht.

Tech-Milliardär Musk will weiter Geld für Satelliten-Internet geben

Noch am Freitag hatte der Tech-Milliardär Elon Musk damit gedroht, die Finanzierung des Satelliten-Internets seiner Raumfahrt-Firma SpaceX für die Ukraine nicht fortzusetzen. Nun die Kehrtwende. „Was soll's ... auch wenn Starlink immer noch Geld verliert und andere Unternehmen Milliarden von Steuergeldern erhalten, werden wir die Ukraine weiterhin kostenlos finanzieren“, schrieb er bei Twitter.

Für die ukrainischen Truppen ist die Nutzung des Satelliten-Internetdienstes Starlink im Kampf gegen Russland unverzichtbar. Wo es wegen zerstörter Infrastruktur keinen Zugang zu Mobilfunk und Internet mehr gibt, dient der Dienst sowohl Zivilisten als auch dem ukrainischen Militär als Kommunikationsmittel.

Moskau spricht von Terroranschlag auf Militärgelände

Bei einem Anschlag auf einem Übungsplatz des russischen Militärs in der Region Belgorod wurden dem russischen Verteidigungsministerium zufolge am Samstag zudem mindestens elf Menschen getötet. Einige unabhängige russische Medien berichteten, dass die tatsächliche Opferzahl höher sei als die offiziell berichtete.

15 Personen seien verletzt worden, meldete die Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das Ministerium. Zwei Männer hätten auf dem Gelände während einer Übung mit Schusswaffen auf eine Gruppe Menschen geschossen, die freiwillig in der Ukraine kämpfen wollten. Die Angreifer seien erschossen worden. Es handle sich um Staatsbürger einer ehemaligen Sowjetrepublik. Es seien keine Zivilisten getötet worden, sagte der Gouverneur der Region Belgorod in einem Video auf Telegram. Moskau sprach von einem Terroranschlag.

Selenskyj lobt USA für neue Militärhilfe

Selenskyj nannte die neue Militärhilfe der USA mit einem Volumen von bis zu 725 Millionen Dollar (745,6 Millionen Euro) „sehr notwendig“. Sein Land sei am Samstag Ziel neuer russischer Angriffe geworden. „Einige der Raketen und Drohnen wurden abgeschossen. Aber leider nicht alle“, sagte das Staatsoberhaupt in seiner Videoansprache. „Wir tun alles, um mehr feindliche Raketen und Drohnen abzuschießen. (...) Es wird sicher der Tag kommen, an dem unser Staat diese Aufgabe zu 100 Prozent erfüllen kann.“

„Generell tun wir im Osten und Süden alles, um den Besatzern das Gefühl zu geben, dass sie keine Perspektive haben“, meinte Selenskyj. Am Sonntag ist der 235. Tag seit Beginn der russischen Invasion im Nachbarland vom 24. Februar.