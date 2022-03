„Humanitäre Korridore“ : Syrer warnen vor falschen russischen Versprechungen

Zerbombte Wohnblöcke, Zivilisten in täg­licher Todesangst, eingekesselt, abgeschnitten von Stromversorgung und Le­bensmittelnachschub – die Bilder und Be­richte aus ukrainischen Städten we­cken schmerzhafte Erinnerungen bei jenen, die das schon vor Jahren durchlebt haben: den Gegnern von Baschar al-Assad. Wenn Moskau in der Ukraine jetzt Waffenstillstände und „humanitäre Korridore“ in Aussicht stellt, rückt vor allem das Schicksal einer Stadt in ihr Gedächtnis: Aleppo, dessen brutale Belagerung durch das Regime Ende 2016 endete.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. Folgen Ich folge



Damaskus triumphierte, nachdem rus­sische und syrische Bomber apokalyptische Zerstörung über das nordsyrische Handelszentrum gebracht hatten. In Sy­rien, nicht zuletzt in Aleppo, hatte Putin nicht nur gezeigt, dass er bereit ist, das Leid von Zivilisten als Waffe einzusetzen. Russische Kriegsverbrechen, etwa gezielte Luftangriffe auf Krankenhäuser, sind hinreichend dokumentiert. Der Machthaber in Moskau hatte auch gezeigt, dass für ihn militärische Gewalt und Diplomatie als Mittel der Kriegsführung Hand in Hand gehen. Von Experten und von Vertretern der Assad-Gegner, die viele bittere Erfahrungen mit russischen Angeboten im Namen des Humanitären gemacht haben, kommen daher dieser Tage eindringliche Warnungen.