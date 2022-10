Evakuierung und Kriegsrecht : Steht die Schlacht um Cherson kurz bevor?

Was Kirill Stremousow den Einwohnern Chersons zu sagen hat, hat sich innerhalb weniger Tage dramatisch verändert. Am Donnerstag voriger Woche hat der stellvertretende Chef der von den russischen Besatzern eingesetzten Verwaltung des Gebiets in der Süd­ukraine noch gesagt: „Eine Evakuierung von Cherson gibt es nicht und kann es nicht geben.“

Reinhard Veser Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Nun fordert er die Zivilbevölkerung auf, die Stadt und ihre Umgebung unbedingt zu verlassen. Es gehe um eine „möglichst schnelle Evakuierung“. Die große Schlacht um Cherson stehe unmittelbar bevor, verkündete Stremousow am Mittwochvormittag in einem Video auf seinem Telegram-Kanal. Der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria sagte Stremousow: „Die Stadt Cherson verwandelt sich in eine Festung.“

Das war eine von vielen Äußerungen von Vertretern der russischen Staatsmacht, die seit Dienstagabend den Eindruck erweckten, die Lage um Cherson spitze sich dramatisch zu. Der vorläufige Höhepunkt dieser Kaskade war die Verhängung des Kriegsrechts über die vier Ende September von Russland annektierten Gebiete der Ukraine – Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk – durch Präsident Wladimir Putin. Er tat das während einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates, auf deren Tagesordnung laut Ankündigung eigentlich Fragen der Mi­gra­tion standen.

Formal begründete Putin den Erlass damit, dass der vor der „Rückkehr“ der Gebiete nach Russland tatsächlich herrschende Zustand nun auf die Grundlage russischer Gesetze gestellt werden müsse. Aber dieser Erlass wurde von einer Reihe weiterer Entscheidungen begleitet, die gleichfalls den Eindruck einer dramatischen Situation erweckten: Die russischen Regionen sollten Stäbe für Territorialverteidigung bilden – im Erlass ausdrücklich genannt wurden die vier annektierten Gebiete; zudem wurde die Bereitschaft für den Zivilschutz für die an die Ukraine grenzenden russischen Gebiete heraufgestuft.

Surowikins Interview war ein Bruch mit dem Üblichen

Von ukrainischer Seite gab es am Mittwoch indes keine Nachrichten über bedeutende militärische Veränderungen im Chersoner Gebiet. Angesichts der – im Rückblick stets als zielgerichtet nachvollziehbaren – wechselhaften Informationspolitik der Ukraine sagt das nichts über die tatsächliche Situation aus. Doch überwogen in den ukrainischen Medien am Mittwoch die Mutmaßungen, Russland bereite mit einer groß angelegten Desinformationskampagne Provokationen vor – etwa den Beschuss ziviler Ziele in dem von ihm besetzten Gebiet, der dann den Ukrainern in die Schuhe geschoben werden solle.

Das erste Signal, dass auf russischer Seite etwas im Gange ist, war am Dienstagabend ein Interview des Generals Sergej Surowikin im russischen Fernsehen, des Kommandeurs der russischen Truppen im Krieg gegen die Ukraine. Schon die Ernennung Surowikins am 8. Oktober war eine Abkehr von den bisherigen Gepflogenheiten, denn bis dahin hatte der Kreml keinen der mutmaßlich mehrmals ausgewechselten Kommandeure der „militärischen Spezialoperation“ (wie der Krieg in Russland heißt) offiziell namentlich bestätigt.

Das Interview am Dienstag war der nächste Bruch mit dem Üblichen – und zwar nicht nur, weil es überhaupt stattfand, sondern auch, weil es die Schönfärberei beendete, mit der die Streitkräfte und das Verteidigungsministerium die Lage an der Front bis dahin dargestellt hatten. Insgesamt sei die Lage an der Front „angespannt“, sagte Surowikin. Die Situation im Chersoner Gebiet bezeichnete der General sogar als „äußerst schwierig“, sie könne „schwierige Entscheidungen“ nötig machen.

„Die NATO-Führung der ukrainischen Streitkräfte fordert vom Kiewer Regime schon lange Angriffsoperationen im Chersoner Gebiet, unabhängig davon, mit wie vielen Opfern bei den Streitkräften oder in der Zivilbevölkerung“, sagte Surowikin, der während des Gesprächs fast nicht in die Kamera schaute, sondern starr auf eine Stelle schräg vor sich blickte, als ob er einen Text ablese.