Sehnsucht nach Stauffenberg : Wie wird Putin enden?

Aktualisiert am

Der Hitler-Attentäter als Vorbild: Soll es in Russland einen Regimewechsel geben und Putin entfernt werden? Das Recht auf Demokratie wird jedenfalls nicht herbeigebombt.

Soll es ein Stauffenberg richten? Es war nicht nur der amerikanische Senator Lindsey Graham, der gleichsam das Attentat auf Hitler als Vorbild zur Lösung des Ukrainekriegs ins Spiel brachte. Die – später relativierte – Äußerung von US-Präsident Biden, Putin könne nicht im Amt bleiben, hat wieder die im Grunde schon lange gestellte Frage aufgeworfen, wie denn das Ende von Putins Herrschaft herbeigeführt werden solle. Auch Graham rudert wenig später zurück: Putin gehöre ins Gefängnis.

Reinhard Müller Verantwortlicher Redakteur für „Zeitgeschehen“ und F.A.Z. Einspruch, zuständig für „Staat und Recht“. Folgen Ich folge



Doch überrascht der Ruf nach einem Stauffenberg ohnehin insofern, als der kriegsversehrte Oberst am 20. Juli 1944 mit seinem Attentat bekanntlich scheiterte. Und es kam spät. Der Weg jedenfalls dieser Verschwörergruppe zum Anschlag war sehr lang – da spielen nicht nur lange diskutierte Fragen des Tyrannemordes, des auf Hitler geleisteten Eides, des eigenen Überlebens, der Organisation des Anschlags wie einer neuen Regierung eine Rolle. Es war auch kein Zufall, dass dieses Attentat erst gewagt wurde, als der Krieg sich gewendet hatte und die Verbrechen des Regimes offenbarer wurden. Ein erfolgreicher „Führer“ und Feldherr, obgleich längst auch Verbrecher, wäre deutlich schwerer zu stürzen gewesen, zumal nicht wenige der Verschwörer vom 20. Juli, Stauffenberg inklusive, anfangs von der neuen Herrschaft begeistert waren.

Kein Zweifel aber auch: Schon der Versuch war wichtig. Das Attentat musste, in den Worten Henning von Tresckows, erfolgen, koste es, was es wolle, denn „es kommt nicht mehr auf den praktischen Zweck an, sondern darauf, dass die deutsche Widerstandsbewegung vor der Welt und vor der Geschichte unter Einsatz des Lebens den entscheidenden Wurf gewagt hat. Alles andere ist daneben gleichgültig.“

Dem Kunstschreiner Georg Elser wäre es schon am 8. November 1939 um ein Haar gelungen, die nahezu komplette NS-Führung in die Luft zu sprengen. Die Bombe zündete; doch die Objekte des Anschlags waren ausnahmsweise früher abgereist. So scheiterten einige Attentate auf einen Gewaltherrscher, der zwar einerseits streng auf seine Sicherheit achtete, mit Führerbegeleitkommando, Sonderzügen, mehreren Flugzeugen unterwegs war, der aber andererseits lange im offenen Wagen durch die Massen fuhr.

Von außen gab es jedenfalls keinen auch nur annähernd erfolgreichen Attentatsversuch. Das gilt auch in Zeiten zunehmender Demokratisierung und Verrechtlichung. Der FDP-Politiker Jürgen Möllemann erwog während des Kosovo-Feldzugs der NATO die Tötung des jugoslawischen Präsidenten Milosevic; sie erscheine als kleineres Übel als der Luftkrieg. Die NATO ihrerseits betonte zwar, Milosevic sei nicht das Ziel ihrer Angriffe , bombardierte aber die Residenz des Präsidenten und die Zentrale seiner Partei. Milosevic starb später im Verlauf eines langen Verfahrens vor dem UN-Tribunal für das ehemalige Jugoslawien in Haager Untersuchungshaft. Angeklagt war er wegen Völkermordes, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und schwerer Kriegsverbrechen. Die Todesstrafe war ausgeschlossen – und den Tod des serbischen Herrschers hatte auch niemand gefordert.

Das war im Fall des irakischen Diktators Saddam Hussein allerdings der Fall: Der amerikanische Präsident Bush hatte früh seinen Tod verlangt. Im ersten Irakkrieg lautete das durch den UN-Sicherheitsrat legitimierte Ziel, Kuwait von den Irakern zu befreien. Beim Krieg von Bush junior war das anders: Das Regime Saddams sollte beseitigt werden. Er persönlich war denn auch das Ziel der ersten Luftangriffe. Er endete aber vor einem von den Amerikanern geschaffenen Sondertribunal in Bagdad. Das Todesurteil gegen Saddam lobte Bush als Meilenstein: „Meine Entscheidung, Saddam Hussein zu entfernen, war richtig, denn die Welt ist deshalb in einem besseren Zustand.“

Und doch zögern nicht nur Unterdrückte, sondern erst recht andere Staaten, die Welt auf diese Weise besser zu machen, sich gleichsam gegen die gegebene Ordnung zu stellen, und sei sie eine diktatorische. Deshalb kam auch Biden die Abstempelung Putins als Kriegsverbrecher offenbar leicht über die Lippen – während seine Forderung nach einer Entfernung aus dem Amt korrigiert werden musste: „Der Punkt des Präsidenten war, dass es Putin nicht erlaubt werden kann, Macht über seine Nachbarn oder die Region auszuüben.“ Der Außenminister fügte an, man habe „keine Strategie für einen Regimewechsel in Russland oder sonst wo“. Immerhin geht es um einen Mann, den Biden selbst als „mörderischen Diktator“ und „Schlächter“ bezeichnet hat.

Doch die Forderung nach einem Regimewechsel bleibt auch in einer gewandelten Welt ein Tabu – jedenfalls wenn es sich um starke Staaten handelt, mit deren Führern man noch verhandeln muss. Das Recht jedes Volkes auf Selbstbestimmung und Demokratie wird nicht herbeigebombt.

Mehr zum Thema 1/

Man greift notfalls ein, um zu helfen, aber in der Regel nicht, um die Staatsspitze auszuwechseln. Beim Einmarsch in Libyen wurde der Vorwurf erhoben, der Regimewechsel sei gerade nicht vom UN-Sicherheitsrat gedeckt gewesen. Weitere Entwicklungen sind freilich nicht ausgeschlossen. Auch nicht mit Blick auf Putin. Allergrößte Schlächter wie Mao, Stalin und Pol Pot starben friedlich. Und auch der syrische Gewaltherrscher Assad ist weiterhin recht unangefochten im Amt. Über Putins Schicksal wird letztlich in Russland entschieden.