In den Schützengräben des Donbass kämpfen sie um jeden Meter, fast ohne Unterbrechung hagelt es Granaten. Sechs ukrainische Soldaten beschreiben, wie man dort stirbt – und wie man überlebt.

An diesem Tag begannen die Russen morgens um vier. Artilleriegranaten regneten ohne Ende auf die Fuchslöcher der Ukrainer. Roman Tkatschuk lag jetzt seit einer Woche bei Bachmut ganz vorne, und jeden Tag war es das Gleiche: Man duckt sich, und vielleicht treffen sie ja nicht. Und dann wartet man, ob sie vielleicht endlich die Infanterie schicken.

Bis zum 6. Januar war es immer nur Warten gewesen. Auf die Nachbarstellungen rechts und links hatten die Söldner der russischen Privatarmee „Wagner“ jeden Tag Sturmangriffe geführt, und Roman wusste: Wenn sie dort durchbrechen, dann sind als Nächstes wir dran.

Dann war es Mittag, und es war so weit. Der Sturm hatte begonnen. Plötzlich waren die Wagnerowzy ganz nah, in einem Feld mit verdorrten Sonnenblumen. Sonnenblumen halten zwar keine Kugel auf, aber sie machen Soldaten unsichtbar. Man kann nicht auf sie zielen, und weil Patronen knapp sind, will man auch nicht einfach drauflosballern.

Roman Tkatschuk erzählt, wie er ihre Flüche hörte. Sie schrien „Deckt sie ein mit Handgranaten!“, und sie schrien Obszönitäten. Wenn sie schrien, schoss er aus seiner Kalaschnikow Richtung Stimme. Oder in die Richtung, aus der das Pfeifen der Kugeln kam.

Wenn er die Russen dann für eine Sekunde zu sehen bekam, konnte er beobachten, wie sie kämpften. Sie kamen „wie die Heuschrecken“, sagt er. Er glaubt, dass allein er an diesem Tag drei von ihnen getötet hat, und trotzdem kümmerte es sie nicht. Wenn einer hinfiel, rannten die anderen weiter. Neben ihm in der Stellung kämpfte einer aus einer anderen Einheit. Oleh. Roman kannte ihn nicht, aber jetzt schossen sie zusammen auf die Wagnerowzy.

In der ersten Linie

Roman kommt aus Monastyryska, einer Stadt im Westen der Ukraine. Man ist hier patriotisch, und so war es für ihn klar, dass er sich nach Wladimir Putins Großangriff vom 24. Februar gleich freiwillig meldete. Die Leute aus Monastyryska bildeten eine Schutzkompanie, bewachten Stromleitungen und bemannten Kontrollposten. Anfangs war der Krieg noch weit.

Dann aber musste einer nach dem anderen nach vorn. Romans Marschbefehl kam am 22. Dezember. Es ging an die Front bei Bachmut. Am Silvestertag rückte er in die erste Linie.

In der ersten Linie lebt man in Erdhöhlen. Viele sind schon da, wenn man ankommt, und fast ohne Unterbrechung hageln Granaten auf sie ein. Manche haben gemauerte Wände und Betonplatten obenauf, andere sind nur mit Folie und Ästen abgedeckt. Das hilft zwar nicht bei Treffern, aber wenigstens sehen die feindlichen Drohnen so nicht, wo man steht.

Man gräbt dauernd neue Gräben: zum Feind, um anzugreifen, und zu den Nachbarstellungen rechts und links. So kann man sich zu Hilfe kommen. Hinter der ersten Line gibt es eine zweite. Dort bringt man Verletzte hin, von dort kann Verstärkung kommen, und dorthin können die aus der ersten Linie sich zurückziehen, wenn sie überrannt werden.

Wer einschläft, stirbt

Nach drei Stunden, mitten im Angriff der Russen, bekam Oleh, der Mann neben Roman, einen Treffer ins Gesicht, ein Auge war weg. Roman verband ihn, dann bat er die anderen um Feuerschutz, damit er den „Dreihunderter“ zur Evakuierungszone bringen könnte. „Dreihundert“ ist im postsowjetischen Militärjargon das Codewort für Verletzte.

Bis zur Evakuierungszone waren es ein paar Hundert Meter, die einzige Deckung eine Böschung mit Bäumen. Wer lebend rüber wollte, musste robben. Oleh war zwar bei Bewusstsein, aber sehr schwach. Die Augen waren bandagiert, und um die Richtung zu halten, klammerte er sich an Romans Arm. Während sie robbten, unter ständigem Feuer, sprach Roman zu ihm, ohne aufzuhören. Er wusste: In der ersten Linie stirbt man, wenn man einschläft, und nur seine Stimme hielt Oleh wach. „Noch zweihundert Meter bis zum Leben“, brüllte Roman also Oleh zu. Und dann: „Noch hundert Meter.“