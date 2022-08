Berichte russischer Soldaten : Bereit, ohne Nachdenken den Abzug zu drücken

An diesem Mittwoch ist es ein halbes Jahr her, dass Russlands Präsident Wladimir Putin in einer am frühen Morgen im Staatsfernsehen ausgestrahlten Ansprache den Beginn seiner „Spezialoperation“ in der Ukraine verkündete. Kurz vor diesem Datum haben russische Soldaten in unabhängigen – und daher exilierten – russischen Medien berichtet, wie sie den Einmarsch in das Nachbarland erlebt haben. Sie reden von fehlender Ausrüstung, schlecht funktionierender Technik, Mangel an warmer Kleidung und Essen, Chaos in Logistik und Befehlsketten. Vor allem aber offenbaren die Bekenntnisse der Soldaten ihre Zweifel am Angriffskrieg, ihre Unsicherheit, ihre Ängste – und wie manche von ihnen selbst zu Kriegsverbrechern geworden sind.

Er habe sich bemüht, das Geschehen so ehrlich und glaubwürdig wie möglich darzustellen und jene Gedanken und Gefühle von damals wiederzugeben, als er das alles erlebt habe, „so als würde ich vor mir selbst eine Beichte ablegen“, schreibt Pawel Filatjew. Der 33 Jahre alte Fallschirmjäger gehörte im Frühjahr zu einer der Einheiten, die von der Krim aus die Großstadt Cherson im Süden der Ukraine eingenommen haben. Er kam im April in ein Militärkrankenhaus auf der Krim, nachdem ihm bei den Kämpfen um Mykolajiw Erde in die Augen gespritzt war, die sich daraufhin entzündeten.