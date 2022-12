Flugabwehr für die Ukraine : So funktioniert das Patriot-System

Das Flugabwehrraketen-System Patriot, dessen Lieferung die Vereinigten Staaten der Ukraine zugesagt haben, gibt es seit Anfang der 1980er Jahre. Bei der Bundeswehr ist es seit 1989 im Einsatz. Das Waffensystem des amerikanischen Herstellers Raytheon dient der Bekämpfung von größeren Zielen in der Luft wie Flugzeugen, Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern.

Das bodengestützte Patriot-System ist mobil, die Abschussrampen können auf Lastwagen montiert werden. Eine Patriot-Batterie kann bis zu 50 Ziele im Blick behalten und fünf Objekte gleichzeitig bekämpfen. Die Reichweite beträgt laut Bundeswehr rund 68 Kilometer. Der Name „Patriot“ ist die Abkürzung für die englische Bezeichnung „Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target“, auf Deutsch: „Phasengesteuertes Verfolgungsradar zum Abfangen von Zielobjekten“.

Jeder Lkw trägt zwischen vier und acht Raketen

Erkennt das Radarsystem ein Flugobjekt, wird computerunterstützt überprüft, ob es von Freund oder Feind stammt. Bei einem Angriff werden anfliegende Objekte mit gut fünf Meter langen Raketen des Systems bekämpft. Sie werden von bis zu acht zugehörigen Startgeräten abgefeuert, die auf Lastwagen montiert sind. Jeder Lkw trägt dabei zwischen vier und acht Raketen.

Angesichts der massiven russischen Luftangriffe insbesondere auf die ukrainische Energie-Infrastruktur haben die Vereinigten Staaten Kiew nun nach längerer Zurückhaltung zugesagt, erstmals das Patriot-System zu liefern. Am Mittwoch teilte US-Außenminister Antony Blinken im Rahmen der ersten Auslandsreise des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj seit Kriegsbeginn mit, die Vereinigten Staaten würden der Ukraine das Luftabwehrsystem im Rahmen eines 1,85 Milliarden Dollar (rund 1,74 Milliarden Euro) umfassenden Hilfspakets liefern.

Die Vereinigten Staaten hatten zuvor darauf hingewiesen, dass die ukrainische Armee im Umgang mit diesem hochentwickelten Gerät geschult werden müsse, was „in einem Drittland“ geschehen und „einige Zeit in Anspruch nehmen“ werde. Ukrainische Soldaten sollen Medienberichten zufolge auf dem amerikanischen Truppenübungsplatz im bayerischen Grafenwöhr im Umgang mit den Patriot-Batterien geschult werden.

Deutschland verfügt derzeit über rund ein Dutzend Patriot-Systeme. Zwei Staffeln sind seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine in der Slowakei zum Schutz des Nato-Partners stationiert, demnächst soll das deutsche Patriot-System auch in Polen eingesetzt werden. Eine von Warschau zunächst verlangte Lieferung an die Ukraine lehnte die Bundesregierung ab.