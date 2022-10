Mitschnitt Berlusconis : „Wisst ihr, wie die Sache mit Russland passiert ist?“

In Italien soll will Giorgia Meloni am Sonntag als erste Frau in der Geschichte der Republik im höchsten Regierungsamt vereidigt werden. Überschattet wird diese historische Entwicklung aber von immer neuen Mitschnitten der vertraulichen Ansprache des früheren Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi vor den Parlamentariern seiner christdemokratischen Partei Forza Italia von Ende letzter Woche. Im jüngst veröffentlichten Mitschnitt behauptet der 86 Jahre alte Politiker und Unternehmer, verantwortlich für den Krieg in der Ukraine sei die Führung in Kiew um Präsident Wolodymyr Selenskyj, die mit fortgesetzten Angriffen den russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Invasion provoziert habe.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom.

Entnervt stellte die designierte Ministerpräsidentin Meloni ihrem quertreibenden Bündnispartner Berlusconi jetzt ein Ultimatum: „Ich beabsichtige, eine Regierung zu führen, deren Außenpolitik klar und unmissverständlich ist. Italien ist stolzes Mitglied der EU und der NATO. Wer damit nicht einverstanden ist, kann nicht Teil dieser Regierung sein. Auch wenn das bedeutet, dass diese Regierung gar nicht erst zustande kommt.“

Vor den Parlamentariern seiner Partei Forza Italia, die bei den vorgezogenen Parlamentswahlen am 25. September hinter Melonis rechtskonservativen Brüdern Italiens mit 26 Prozent der Stimmen und der rechtsnationalen Lega des früheren Innenministers Matteo Salvini mit knapp neun Prozent mit einem eigenen Stimmenanteil von gut acht Prozent nur zur drittstärksten Kraft im Mitte-rechts-Bündnis geworden war, erklärt Berlusconi gemäß dem von der Nachrichtenagentur „LaPresse“ veröffentlichten Mitschnitt: „Wisst ihr, wie die Sache mit Russland passiert ist? Ich bitte euch aber dafür um maximale Verschwiegenheit.“

Berlusconi bringt Meloni in Verlegenheit

Danach doziert Berlusconi, ungeachtet des Minsker Friedensabkommens von 2014 zur Beilegung des Konflikts um die ostukrainische Region Donbass habe die Kiewer Führung um Präsident Selenskyj ihre Angriffe auf die russisch besetzten Gebiete in den Oblasten Donezk und Luhansk „verdreifacht“. Daraufhin hätten „die Donbass-Republiken eine Delegation nach Moskau geschickt und zu Putin gesagt: ,Verteidige uns!‘“ Putin, so Berlusconi, sei gegen ein solches Vorgehen gewesen, doch „unter großem Druck aus dem russischen Volk“ habe sein Freund Putin schließlich „die Spezialoperation erfunden“, ist Berlusconi in der Aufnahme zu hören. Putins Plan sei es gewesen, so Berlusconi, die Regierung Selenskyj in Kiew zu stürzen und durch eine „Führung anständiger und vernünftiger Leute“ zu ersetzen.

Diese Version von der Ursache der russischen Invasion in der Ukraine hatte Berlusconi bereits in einem Fernsehinterview wenige Tage vor der Neuwahlen am 25. September verbreitet, was schon vor einem Monat zu einem Aufschrei der Entrüstung geführt hatte. Danach, so Berlusconi seinerzeit, sei es der Plan Putins gewesen, „in einer Woche Kiew zu erreichen, die Regierung Selenskyj durch eine Regierung anständiger Leute zu ersetzen und sich in einer weiteren Woche wieder zurückzuziehen“. Stattdessen aber seien die russischen Truppen in der Ukraine „auf unerwarteten Widerstand gestoßen, der dann durch alle erdenklichen Waffentypen aus dem Westen unterfüttert wurde“, hatte Berlusconi öffentlich am 22. September erklärt.

Diese Version wiederholte er nun hinter verschlossenen Türen vor den Parlamentariern seiner Partei, die dabei hörbar Beifall klatschen. Der Grund, warum „aus der Spezialoperation ein 200-Jahre-Krieg geworden ist“, sei die Unterstützung der Ukraine durch Waffen und Geld aus dem Westen – „eine Situation, die Putin nicht voraussehen konnte“, wie Berlusconi erklärt. Als Grund für das Versagen des Westens im Ukrainekonflikt sei, so Berlusconi vor den Abgeordneten und Senatoren, „dass es keine wirklichen Führer im Westen gibt“. Berlusconi schließt mit den Worten: „Ich kann euch zum Lächeln bringen: Der einzige wirkliche Führer bin ich.“

Schon am Dienstag hatte „LaPresse“ Ausschnitte des zugespielten Tonmaterials veröffentlicht. Darauf ist Berlusconi zu hören, wie er über seine besonders enge Beziehung zu Putin prahlt, zu dem er seine schon vor zwei Jahrzehnten geknüpfte freundschaftliche Beziehung nach der Funkstille wegen des Ukraine-Krieges nun „ein bisschen wiederhergestellt“ habe. Der russische Präsident zähle ihn, Berlusconi, nach Putins eigener Aussage zu „seinen fünf wichtigsten Freunden“ und habe ihn zu seinem 86. Geburtstag am 29. September mit „20 Flaschen Wodka und einem liebenswürdigen Brief“ beglückt. Er habe sich bei Putin mit der gleichen Zahl Flaschen Lambrusco und einem „ebenso liebenswürdigen Brief“ erkenntlich gezeigt, sagte Berlusconi.

Die fortgesetzten Freundschaftsbezeigungen Berlusconis an Putin und an die Führung in Moskau bringt nicht nur die designierte Regierungschefin Meloni in Verlegenheit, sondern auch den ehemaligen Präsidenten des EU-Parlaments Antonio Tajani. Tajani ist stellvertretender Parteichef der Forza Italia und soll im Kabinett Meloni das Außenministerium übernehmen. Tajani bemühte sich am Donnerstag um Schadensbegrenzung und versicherte, seine Partei habe „immer die Freiheit unterstützt und die russische Invasion verurteilt“.