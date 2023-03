Er sei Russe, der ganzen Welt zum Trotz, singt der Sänger Shaman in vollen Stadien und vor Soldaten im besetzten Gebiet Cherson. Ein Abend auf einem seiner Konzerte in Moskau.

Für das Konzert haben sich Bibo und Valerij Russlandfähnchen gekauft, kleine Trikoloren am Stiel. Es soll an nichts fehlen. Denn die Freunde sind eigens aus Wladikawkas im Nordkaukasus nach Moskau geflogen, um einen Star zu erleben, den sie bisher nur aus Internet und Staatsfernsehen kennen. Shaman nennt er sich. Mindestens musikalisch ist der 31 Jahre alte Jaroslaw Dronow, so der richtige Name des Sängers, Russlands Mann der Stunde, der bei keinem Jubelfest mit Präsident Wladimir Putin fehlt.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Das ist das Konzert in der Crocus City Hall im Westen von Moskau zwar nicht. Trotzdem sind die Landesfarben überall. Bald erfahren Bibo und Valerij im Tanzbereich vor der Bühne, dass Helferinnen rot-blau-weiße Fähnchen gratis verteilen. Die Ausgaben für eigene Fähnchen waren unnötig. Doch davon lassen sich die Freunde nicht beirren. „Shamans Lieder heben die Stimmung“, sagt Valerij. „Besonders ‚Erheben wir uns‘ wirkt wie der 9. Mai“, der Nationalfeiertag zum Sieg im Zweiten Weltkrieg.

Ein Video zu dem Lied veröffentlichte Shaman am 23. Februar 2022, dem Tag vor Russlands großem Einmarsch in die Ukraine. Zuvor war der in Moskau ausgebildete Musiker aus dem Tulaer Gebiet südlich der Hauptstadt zwar in Talentfernsehshows gelobt worden, doch jahrelang blieb sein Erfolg überschaubar. Erst der Krieg brachte den Durchbruch. Andere Showstars haben Russland verlassen. Allen voran die große Alla Pugatschowa. Sie hatte Dronow zu Beginn von dessen Karriere gefördert. Der nahm nun rechtzeitig eine als „patriotisch“ beschriebene Wende vor, singt von Heimat, Helden, Ewigem.

In „Erheben wir uns“ dankt Shaman gefallenen Soldaten dafür, „dass sie uns den Sieg gegeben haben“, und sieht, ganz wie Putin, „die Wahrheit“ sowie Gott auf „unserer“ Seite. „Russlands Helden bleiben in unseren Herzen bis zum Ende“; zweifellos werde man die „für die Freiheit, nicht für Medaillen“ Gestorbenen „wiedertreffen“. Vor der Bühne der Crocus City Hall findet die aus dem Moskauer Umland angereiste Anschelika, „Erheben wir uns“ sei die „Hymne der Spezialoperation“, wie der Krieg in Russland genannt wird. Ihre Freundin Olga sagt, Shaman eine die Leute, das sei wichtig „in unserer schwierigen Lage“. Valerij berichtet, viele seiner Freunde kämpften gerade in der Ukraine. Auf sie wirke „Erheben wir uns“ ebenso aufmunternd wie auf ihn.

Das will der Kreml. Im Juni 2022 lief Shamans Erhebungsballade in voller Länge in der wichtigsten Staatsfernsehwochenschau, eine Premiere für das Format. Ende September trat der Sänger mit dem Lied auf dem Roten Platz bei Putins Feier zu den Annexionen vierer weiterer ukrainischer Gebiete auf. Der Moderator kündigte ihn als „Symbol des russischen Geistes und des russischen Charakters“ an. So äußern sich beim Konzert viele Besucher, wenn man sie nach dem Reiz des Sängers fragt. Im November erschien eine Version von „Erheben wir uns“ mit weiteren putintreuen Sängern; das Video dazu kombiniert Bilder von Denkmälern für den Zweiten Weltkrieg mit Aufnahmen der Invasionstruppen in der Ukraine mit den Kriegssymbolen „Z“ und „V“, Kampfflugzeugen und Schützenpanzern.