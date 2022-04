„Nicht einseitig“ : Lawrow lobt Indiens Haltung im Ukraine-Krieg

Aktualisiert am

Russlands Außenminister Sergej Lawrow und Indiens Außenminister Subrahmanyam Jaishankar am 1. April in Neu Delhi Bild: EPA

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat bei einem Besuch in Neu Delhi die Zurückhaltung der indischen Regierung im Ukraine-Krieg gelobt. „Wir wissen es zu schätzen, dass Indien die Situation in der Gesamtheit der Fakten und nicht einseitig betrachtet“, sagte Lawrow am Freitag zu Beginn seines Gesprächs mit dem indischen Außenminister Subrahmanyam Jaishankar.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien.



Den Berichten von Nachrichtenagenturen zufolge warf Lawrow dem Westen vor, alle bedeutenden internationalen Angelegenheiten auf die Ukraine-Krise zu reduzieren. Russland habe Interesse an einer „ausbalancierten Weltordnung“. Indiens Außenminister Jaishankar verwies in dem Gespräch darauf, dass Neu Delhi eine Lösung des Konflikts durch Dialog und Diplomatie bevorzuge. Nach dem Gespräch wurde Lawrow auch von Ministerpräsident Narendra Modi empfangen.

„Etwas wackelige Position“

Indien tritt zwar für einen Waffenstillstand und eine diplomatische Lösung des Kriegs ein, hat den russischen Angriff auf die Ukraine aber bisher nicht verurteilt. Präsident Joe Biden hatte Indiens Position deshalb als „etwas wackelig“ bezeichnet. Mit diversen diplomatischen Besuchen versuchen die verschiedenen Seiten nun, Indien zu beeinflussen. Dabei geht es zunehmend um die Frage, ob Indien durch den Ankauf verbilligter russischer Rohstoffe die Sanktionen des Westens untergraben könnte. „Was auch immer Indien von uns kaufen möchte, wir sind für Diskussionen und beidseitig akzeptable Kooperationen bereit“, hatte Lawrow dazu am Freitag der indischen Presse gesagt.

Dagegen hatte Bidens Vizesicherheitsberater für Wirtschaft, Daleep Singh, der diese Woche ebenfalls Neu Delhi besuchte, Indien mit „Konsequenzen“ gedroht, wenn es mit Hilfe lokaler Zahlungsmechanismen die amerikanischen Sanktionen umgehe. Dagegen hatte die britische Außenministerin Liz Truss mitgeteilt, sie werde Indien nicht vorschreiben, was es zu tun habe. Truss war wie Lawrow am Donnerstag in Neu Delhi gelandet.

Indiens Außenminister hatte die Kritik an den Ölgeschäften gekontert, indem er darauf verwies, dass die Europäer die größten Käufer von russischem Öl und Gas seien. Die Europäer verweisen darauf, dass sie die Geschäfte derzeit reduzierten. Indien hat seit Kriegsbeginn Millionen Barrel verbilligtes russisches Öl zusätzlich erworben.