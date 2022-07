Moskaus Helfer in Kiew : Verrat im ukrainischen Geheimdienst?

In der Ukraine wird gegen mutmaßliche Verräter in den Reihen der Staatsanwaltschaft und des Geheimdienstes ermittelt. Die Verantwortlichen hat Präsident Selenskyj nun suspendiert.

Als der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach seinem Wahlsieg 2019 einen neuen Chef des ukrainischen Geheimdienstes SBU ernannte, erinnerte das an die Fernsehserie „Diener des Volkes“: In der Serie betraut der von Selenskyj dargestellte fiktive Präsident alte Freunde mit wichtigen Ämtern, weil er in den gnadenlosen Intrigen der ukrainischen Politik nur ihnen vertrauen kann. Auch der reale Präsident Selenskyj stellte vor drei Jahren einen lebenslangen Weggefährten an die Spitze des SBU: Iwan Bakanow, seinen Schulfreund, Chef seiner Fernsehproduktionsfirmen und Leiter seines Wahlkampfs.

Am Sonntagabend hat Selenskyj Bakanow mit einer harten Begründung vom Amt suspendiert: unzureichende Amtsführung mit schweren Folgen. Gleichzeitig mit Bakanow wurde auch Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa abgesetzt. Formal sind beide noch nicht entlassen – sie sollen ihre Ämter nicht ausüben, während in ihren Behörden ermittelt wird.