Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will am zweiten Tag des NATO-Gipfels eine weitere Stärkung der Verteidigungsfähigkeit seines Landes einfordern. „Unsere Verteidigung hat erste Priorität“, teilte Selenskyj am Dienstagabend über Telegram mit. Er war zuvor in Vilnius zur Teilnahme am NATO-Gipfel eingetroffen, der am Mittwoch endet. „Ich bin unseren Partnern dankbar für die Bereitschaft, neue Schritte zu ergreifen. Mehr Waffen für unsere Soldaten bedeuten mehr Schutz für das Leben aller in der Ukraine“, sagte er. Eine große Hoffnung des Staatschefs wurde indes enttäuscht.

Im Mittelpunkt des Gipfels in der litauischen Hauptstadt steht ein Treffen Selenskyjs mit den Staats- und Regierungschefs bei einer Zusammenkunft des neuen NATO-Ukraine-Rates, der ein Instrument zur Konsultation in Krisen und zur gemeinsamen Entscheidungsfindung sein soll. Die NATO hatte der von Russland angegriffenen Ukraine am Vortag Hoffnung auf eine Aufnahme gemacht, eine formelle Einladung aber an Bedingungen geknüpft. Selenskyj hatte sich über diese absehbare Haltung schon bei der Anreise nach Vilnius verärgert gezeigt.

„Wir werden neue bedeutende Verteidigungsinstrumente mit in die Ukraine bringen“, erklärte er dann später nach seiner Ankunft. Selenskyj bekräftigte auch seine Pläne für bilaterale Treffen mit Verbündeten, darunter Deutschland, die USA, Kanada, Großbritannien, die Niederlande und Japan. Er will in Vilnius Einzelgespräche mit den Staats- und Regierungschefs der NATO-Mitgliedsstaaten führen, unter ihnen auch Kanzler Olaf Scholz. Die ganze Ukraine warte auf die Zusage für einen NATO-Beitritt, betonte Selenskyj in Vilnius.

„Ich verstehe den Unmut und die Ungeduld, gerade in der Situation, in der die Ukraine ist, habe ich vollste Sympathie dafür“, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Dienstagabend in den ARD-„Tagesthemen“. „Und trotzdem: Die Zusage ist da, die Ukraine wird Mitglied der NATO werden, sobald die Voraussetzungen vorliegen. Das ist ein Agreement, was es in der Klarheit bislang nie gegeben hat.“

Russland hatte seinen Krieg gegen die Ukraine auch begonnen, um einen NATO-Beitritt des Nachbarlandes zu verhindern. Seit mehr als 16 Monaten verteidigt sich die Ukraine nun schon mit westlicher Hilfe gegen die russische Invasion. Auf dem zweitägigen NATO-Gipfel in Vilnius beraten die Bündnisstaaten vor allem über das weitere Verhältnis zur Ukraine.

Luftangriffe auf Kiew

Russland hat unterdessen die Drohnenangriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew die zweite Nacht in Folge fortgesetzt. „Der 504. Tag des umfassenden Einmarsches der Russischen Föderation in die Ukraine. Der Feind hat einen weiteren Luftangriff auf die Hauptstadt gestartet“, schrieb der Militärverwaltungschef von Kiew, Serhij Popko, am Mittwoch auf Telegram.

Reuters-Zeugen berichteten von Explosionen, die dem Geräusch von Flugabwehrsystemen ähnelten, die Ziele treffen. Mehr als zwei Stunden lang herrschte in Kiew und der gesamten Ukraine Luftalarm. Nach vorläufigen Angaben des ukrainischen Militärs gab es keine unmittelbaren Berichte über Opfer oder kritische Schäden. Alle Drohnen seien abgefangen worden, bevor sie ihre Ziele trafen.