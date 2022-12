Gegen Einfluss Moskaus : Selenskyj sagt der russlandnahen Kirche den Kampf an

Der ukrainische Präsident Selenskyj kündigt an, gegen russischen Einfluss in der Ukrainischen Orthodoxen Kirche vorzugehen. Der Moskauer Patriarch Kirill gießt derweil weiter Öl ins Feuer.

Eine Frau betet in der unterirdischen Kapelle des Höhlenklosters der Ukrainischen Orthodoxen Kirche in Kiew. Bild: Frank Röth

Wenn es in der Ukraine noch eine Bastion russischen Einflusses gibt, ist das nach weit verbreiteter Einschätzung die Ukrainische Orthodoxe Kirche. Bis in den Frühling dieses Jahres trat sie als Ukrainische Orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats auf. Damit soll nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bald Schluss sein. In der Nacht auf Freitag kündigte er in einer Ansprache die Sicherstellung der „spirituellen Unabhängigkeit“ seines Landes an. „Wir werden niemals zulassen, dass jemand ein Imperium in der ukrainischen Seele errichtet“, sagte Selenskyj.

Niklas Zimmermann Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Der ukrainische Präsident skizzierte gleich mehrere Stoßrichtungen, um Bedingungen zu schaffen, „unter denen die vom Aggressorstaat abhängige Akteure keine Möglichkeit haben, die Ukrainer zu manipulieren und die Ukraine von innen heraus zu schwächen“. Am konkretesten formulierte er den Auftrag an die Regierung, dem Parlament einen Gesetzentwurf vorzulegen, der es russisch beeinflussten religiösen Organisationen unmöglich machen soll, in der Ukraine zu operieren. Eine staatliche Behörde sei beauftragt worden, zu prüfen, ob es weiterhin „kirchlich-kanonische Verbindungen zum Moskauer Patriarchat“ gebe – und damit zum Moskauer Patriarchen Kirill, der den imperialen Krieg Russlands gegen die Ukraine unterstützt.

Wie eigenständig ist die Ukrainische Orthodoxe Kirche?

Damit stellte Selenskyj die Glaubwürdigkeit eines Schrittes der Ukrainischen Orthodoxen Kirche in Frage. Sie betonte im Mai nach einem Landeskonzil ihre „volle Eigenständigkeit und Unabhängigkeit“, verzichtete fortan auf den Namenszusatz Moskauer Patriarchat und erklärte, sie teile „nicht die Position des Patriarchen von Moskau und ganz Russland, Kirill, zum Krieg in der Ukraine“. Doch in der Erklärung fehlte der Begriff der Autokephalie. Dieser bedeutet im orthodoxen Christentum die vollständige kirchenrechtliche Unabhängigkeit von Nationalkirchen, die damit keinem Patriarchen mehr unterstehen.

Von einem restlosen Bruch konnte bisher keine Rede sein. Noch immer führt die Internetseite der von Kirill geleiteten Russisch Orthodoxen Kirche die Ukrainische Orthodoxe Kirche als „selbstverwaltete Kirche mit weitgehender Autonomie innerhalb des Moskauer Patriarchats“. Zu ihr haben sich vor der Invasion im Februar laut einer Umfrage etwas mehr als 20 Prozent der orthodoxen Gläubigen in der Ukraine bekannt. Mittlerweile dürften es deutlich weniger sein.

In seiner Ansprache widmete sich Selenskyj auch dem Symbol russisch- kirchlichen Einflusses: dem Höhlenkloster in Kiew, das Sitz der Kiewer Diözese der Ukrainischen Orthodoxen Kirche ist – und schon in großer Entfernung an den goldenen Kuppeln zu erkennen ist. Es solle geprüft werden, ob weiter eine „Rechtsgrundlage“ dafür bestehe, dass religiöse Organisationen das Gelände weiter nutzten. Konkreter Anlass ist eine Ende November durchgeführte Razzia des Inlandsgeheimdienstes SBU, der wegen des Verdachts auf russische Sabotage mehr als 350 Kirchengebäude durchsuchte. Die Gemüter erhitzte insbesondere eine in den sozialen Medien verbreitete Aufnahme, laut der Gläubige im Höhlenkloster das „Erwachen“ von „Mutter Russland“ besungen hatten.

Der Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes sagte am Donnerstag, dass bei der Aktion festgesetzte Priester der Ukrainischen Orthodoxen Kirche gegen ukrainische Kriegsgefangene in russisch kontrollierten Gebieten getauscht werden könnten. In der russisch besetzten Stadt Berdjansk sind Ende vergangener Woche zwei Priester der mit Rom unierten griechisch-katholischen Kirche gefangen genommen worden.

Mehr zum Thema 1/

Der Moskauer Patriarch Kirill zeigte am Freitag seinen Imperialismus ganz offen. In der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau sagte er laut der staatlichen Nachrichtenagentur TASS: „Der Donbass ist heute die vorderste Verteidigungslinie der russischen Welt. Und die russische Welt ist nicht nur Russland, sie ist überall dort, wo Menschen leben, die in den Traditionen der Orthodoxie und in den Traditionen der russischen Moral erzogen wurden.“