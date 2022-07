Kriegsgeschehen in der Ukraine : Selenskyj fordert Plan zu Rückeroberung der Südukraine

Kiew fordert die Bevölkerung im Süden der Ukraine auf, sich vor schweren Kämpfen in Sicherheit zu bringen. Derweil stehen an der Frontlinie Dutzende Ortschaften unter starkem Artilleriebeschuss der Russen.

Am Montag hat das russische Militär bestätigt, dass es am Sonntag die Kleinstadt Tschassiw Jar im Gebiet Donezk mit Raketen beschossen hat. Nach Moskauer Darstellung war der Schlag ein Erfolg: Dabei seien „mehr als 300 Nationalisten vernichtet“ worden. Die ukrainischen Medien aktualisierten derweil den ganzen Tag die Zahl der Toten, die aus dem zerstörten mehrstöckigen Wohnhaus geborgen wurden. Am Nachmittag lag sie bei 20. Dutzende wurden noch unter den Trümmern vermutet. In seiner Ansprache am Sonntagabend hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Raketenangriff auf Tschassiw Jar als weiteres Beispiel für russische Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung bezeichnet.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Während die russischen Truppen am Boden nach der Eroberung des ganzen Luhansker Gebiets seit einigen Tagen offenbar am Boden nur wenige Vorstöße unternehmen, stehen nach Angaben des ukrainischen Generalstabs entlang der gesamten Frontlinie Dutzende Ortschaften unter starkem Artilleriebeschuss. Das gilt nicht nur für das Gebiet um Slowjansk, das mutmaßlich das nächste Ziel der russischen Truppen ist. Auch entlang der Front in den Gebieten Saporischschja und Cherson traf es zahlreiche kleinere Orte. Bei Angriffen auf Charkiw wurden nach Angaben der örtlichen Behörden in der Nacht auf Montag und am Montagvormittag mehrere Wohngebäude getroffen; dabei wurden drei Menschen getötet und mehr als 30 verletzt. Außerdem meldeten die Ukrainer Raketenangriffe auf Mykolajiw und das Gebiet Odessa.

Ukrainer setzen Angriffe auf russische Lager fort

Unterdessen setzten die Ukrainer die Serie von Angriffen auf russische Munitions- und Treibstofflager sowie Stäbe weit hinter der Front fort, die durch die vom Westen gelieferten modernen Waffensysteme möglich geworden sind. Der ukrainische Gouverneur des – nun vollständig besetzten – Gebiets Luhansk teilte mit, am Sonntag sei ein russisches Munitionslager in Luhansk zerstört worden, das sich etwa 80 Kilometer von der Front entfernt befunden habe. Gleichfalls am Sonntag wurde laut Berichten russischer Medien ein Stützpunkt der russischen Nationalgarde in Cherson zerstört. Zudem wurden in der Nacht auf Montag aus Melitopol starke Explosionen gemeldet.

Dass die ukrainischen Angriffe den Besatzungstruppen offenbar schmerzliche Verluste bereiten, wird auch aus russischen Quellen bestätigt. Der großrussische Nationalist und ehemalige russische Geheimdienstler Igor Girkin, der unter dem Kampfnamen Strelkow am Beginn von Aggressionen gegen die Ukraine 2014 einer der Anführer der russischen Kämpfer war, zählte in seinem Livestream unlängst mehrere genaue Treffer der ukrainischen Streitkräfte auf.

Vor diesem Hintergrund sind auch die Äußerungen des ukrainischen Verteidigungsministers Olexij Resnikow zu sehen, der in einem Interview mit der britischen „Times“ sagte, Präsident Selenskyj habe die Armeeführung angewiesen, einen Plan für die Rückeroberung der Südukraine auszuarbeiten. Er sei nun damit befasst, bei den westlichen Verbündeten um die Lieferung der dafür benötigten Waffen zu werben, sagte Resnikow der Zeitung.

Mehr zum Thema 1/

Die stellvertretende Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk hat die Bevölkerung der besetzten Gebiete in der Süd­ukraine in den vergangenen Wochen mehrfach zur Flucht aufgerufen, da bei der Befreiung des Gebiets schwere Kämpfe zu erwarten seien. Derzeit gibt es allerdings keine sichere Möglichkeit, diese Gebiete in Richtung der ukrainisch kontrollierten Gebiete zu verlassen. Die Besatzungsbehörden haben die „Ausreise“ im Mai offiziell verboten. Die Fahrt über die Frontlinie hinweg war laut den Berichten von Menschen, die diesen Weg genommen haben, schon zuvor sehr riskant. Deshalb hatte Wereschtschuk bereits im Juni geraten, notfalls auch über die Krim zu fliehen.