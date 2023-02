Mit dem Weitergabeverbot von in der Schweiz produziertem Kriegsmaterial hat Bern die westlichen Partner brüskiert. Doch nun kommt Bewegung in die Sache.

In der Schweiz kommt Bewegung in die Haltung zur Weitergabe von Kriegs­material. Eigene Waffenlieferungen an die Ukraine sind für die Schweiz zwar tabu; das geltende Neutralitätsrecht und das Kriegsmaterialgesetz verbieten sie. Un­ter Berufung auf die Gesetzes­lage un­tersagt es die Regierung in Bern bisher aber auch anderen Ländern, Kriegsmaterial an die Ukraine weiterzureichen, das diese einst in der Schweiz erworben haben.

So wurde es Deutschland untersagt, in der Schweiz produzierte Munition für den Flug­abwehrpanzer Gepard weiterzugeben. Auch Anfragen aus Dä­nemark und Spanien lehnte Bern ab; beide Länder wollten Flugabwehrkanonen respek­tive Schützenpanzer aus Schweizer Produktion in die Ukraine schicken. So werde man daran gehindert, „sich an einer legitimen Vertei­di­gung gegen die ungerechte, illegale und grausame Invasion“ zu beteiligen, kritisierte die spanische Verteidigungs­ministerin. Auch Deutschlands Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) äußerte mehrfach sein Unverständnis über die Verweigerungshaltung der Schweiz.

Wie groß die Irritation und der Ärger im westlichen Bündnis ist, bekam die Schweizer Verteidigungsministerin Viola Amherd jüngst auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz zu spüren. Das Schweizer Wiederausfuhrverbot werde in Europa nicht verstanden, sagte die Politikerin nach dem Treffen. Vielleicht werde die Schweiz da­her bald ihre Position ändern.

Nichtwiederausfuhr-Erklärung nur noch befristet

Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats, also der großen Kammer des Parlaments, hat am Dienstag tatsächlich einem Kompromiss zugestimmt. Dieser könnte den Weg zu einer Weitergabe von in der Schweiz hergestelltem Kriegsmaterial durch Dritte an die Ukraine ebnen. Die Entscheidung fiel knapp aus: mit zwölf zu zehn Stimmen bei drei Enthaltungen.

Die Vertreter der liberalen FDP, der Sozialdemokratischen Partei (SP) und der christdemokratischen Mitte-Partei stützten den Vorschlag, während die nationalkonservative Schweize­rische Volkspartei (SVP) und die Grünen dagegen stimmten. Als Nächstes braucht es noch das Plazet der Sicherheitspolitischen Kommission der kleinen Kammer des Parlaments, dem Ständerat. Anschließend kommt es zur Abstimmung, wobei unklar ist, wie ge­schlossen die sozialdemokratischen Volksvertreter auftreten.

Weil die geltende Gesetzgebung die überwiegend europäischen Abnehmerländer von Schweizer Kriegsmaterial daran hindert, die Ukraine zu unterstützen, hält die Nationalratskommission eine Lockerung der Wiederausfuhrbedingungen für notwendig. Aus einer Mitteilung der Kommission geht hervor: „Mit dieser Regelung stößt die Schweiz bei ihren engen Partnern auf großes Unverständnis.“

In der Schweiz gekaufte Gepard-Munition aus Deutschland in die Ukraine

Gemäß der von FDP und SP erarbeiteten Gesetzes­initiative soll die Nichtwiederausfuhr-Erklärung, die Käufer von Schweizer Waffen unterzeichnen müssen, auf fünf Jahre befristet werden können. Bedingung ist zudem, dass das Bestimmungsland die Menschenrechte nicht schwerwiegend verletzt und nicht in einen be­waffneten Konflikt verwickelt ist – oder aber dass es, wie die Ukraine, von seinem völkerrechtlichen Selbstverteidigungsrecht Gebrauch macht. Dazu müssten der UNO-Sicherheitsrat oder eine Zweidrittelmehrheit der UNO-Generalversammlung zuvor festgestellt haben, dass das Land völkerrechtswidrig attackiert worden ist.

Die Gesetzesänderung würde rückwirkend gelten. Deutschland könnte die einst in der Schweiz gekaufte Ge­pard-Munition also an die Ukraine weitergeben – sofern die SVP davon ab­sieht, eine Volksabstimmung zu dem Ge­setz zu erzwingen. Die Fraktion der wählerstärksten Partei des Landes hat sich gegen jede Lockerung des Kriegsmaterialgesetzes ausgesprochen. Damit folgte sie der Linie ihres Doyens, Christoph Blocher, der eine Volksinitiative lanciert hat, nach der die Schweizer Neutralität „immerwährend und ausnahmslos“ gelten soll; selbst Wirtschaftssanktionen sollten fortan verboten sein.

Blocher vertritt den Gedanken einer „bewaffneten Neutralität“; die Schweiz soll sich im Fall eines Angriffs vertei­digen können. Gerade deshalb jedoch hat der FDP-Präsident Thierry Burkhart keinerlei Verständnis für die SVP-Blockade des Kriegsmaterialgesetzes: „Damit wir unsere Neutralität mit einer eigenen Armee verteidigen können, brauchen wir eine funktionierende Rüs­­tungsindustrie“, sagte Burkhart dem Zürcher „Tages-Anzeiger“. Aber Rüstungsfirmen überlebten in der kleinen Schweiz wirtschaftlich nur, wenn sie auch exportieren könnten. „Doch wer kauft künftig noch Waffen und Munition in der Schweiz, wenn er weiß, dass diese Güter im Kriegsfall innerhalb der westlichen Partner nicht weitergegeben werden dürfen?“