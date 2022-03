Krieg in der Ukraine : „Mit jeder Bombe entfernt sich Russland mehr aus der Weltgemeinschaft“

Sieben deutsche und sieben türkische Flaggen, im Wechsel aufgestellt, bildeten den Hintergrund. Davor standen Olaf Scholz und Recep Tayyip Erdogan an braunen Pulten auf einer Bühne in einem großen Konferenzraum im türkischen Präsidentenpalast. Der deutsche Bundeskanzler war am Montag zum Kurzbesuch nach Ankara geflogen.

Scholz und Erdogan sprachen lange miteinander, beide kamen in der anschließenden Pressekonferenz umgehend auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine zu sprechen. Erdogan und er seien sich völlig einig in der Verurteilung des militärischen Vorgehens Russlands in der Ukraine, äußerte der Kanzler. Es müsse einen Waffenstillstand geben, es müsse Korridore für Menschen geben, die auf der Flucht seien. „Mit jedem Tag, mit jeder Bombe entfernt sich Russland mehr aus der Weltgemeinschaft“, sagte Scholz und fügte in Richtung des russischen Präsidenten Wladimir Putin hinzu: „Halten Sie inne.“

Erdogan bekräftigte, es müsse weitere diplomatische Bemühungen zur Beilegung des Krieges in der Ukraine geben. Die Freundschaft Ankaras bleibe allerdings zur Ukraine und zu Russland bestehen. Der Präsident wies darauf hin, dass sein Land der Ukraine geholfen habe. Bei den Sanktionen blieb Erdogan uneindeutig. Scholz dankte seinem Gastgeber, dass dieser etwa mit Israel und Griechenland gesprochen habe.

Erdogan als Vermittler, wie es manchmal als Möglichkeit angedeutet wird? Erst kürzlich hatten sich die Außenminister Russlands und der Ukraine in der Türkei getroffen. In Berlin scheint man nicht viel von der Idee eines einzelnen Vermittlers zu halten, einer Person, die substanzielle Fortschritte auf dem Weg zu einer Befriedung des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine erzielen könnte. Aber man erkennt, welche Rolle Länder spielen können. Unmittelbar vor Kriegsausbruch war Bundeskanzler Scholz beim wichtigsten sicherheitspolitischen Partner Deutschlands, in Washington, und in den Hauptstädten der Ukraine und Russlands. Aber bald nach Ausbruch des Krieges flog er nach Israel, jetzt in die Türkei.

Auch ohne von einer Vermittlerrolle zu sprechen: Diese Länder haben den Vorzug, nicht nur Gesprächs-, sondern auch viele andere Kontakte zu beiden Kriegsparteien zu haben. Und so konnte Scholz seine Antrittsbesuche dort als Bundeskanzler verbinden mit den Bemühungen, den Konflikt durch Gespräche einzudämmen.

Am Montag also Ankara. Es war mindestens so kalt wie in Berlin, als der Kanzler am Mittag zum Kurzbesuch in der türkischen Hauptstadt ankam. Der Wind tat ein Übriges. Erdogan bereitete dem Gast aus Deutschland einen Empfang mit militärischen Ehren in seinem riesigen Präsidentenpalast. Er selbst hatte ihn geplant, die zahlreichen Gebäude auf dem weitläufigen Gelände vereinen seldschukische und neo-osmanische Elemente. Als der Palast 2014 eingeweiht wurde, zogen türkische Medien Vergleiche mit dem Weißen Haus, dem Buckingham- und dem Elysée-Palast. Das Kanzleramt kommt in Sachen Prunk Erdogans Palast nicht nahe.

Türkische Waffenkäufe in Russland

Ankara hat als NATO-Mitglied einerseits eine vertragliche Bindung an das westliche Verteidigungsbündnis, das auf jeden Fall ein Überspringen des Kriegs in der Ukraine auf NATO-Gebiet verhindern will. Auch die Türkei, die schon mit dem Syrien-Konflikt in ihrem Süden genug zu tun hat, hat keinerlei Interesse am gegenwärtigen Krieg in Europa.

Bereits Wochen vor dem Krieg hatte Erdogan gesagt: „Wir bringen unsere Unterstützung für die territoriale Integrität der Ukraine zum Ausdruck. Und wir laden alle Parteien zur Zurückhaltung und zum Dialog ein.“ Nach dem Überfall legte Ankara sich auf die Linie fest, „keinerlei Schritte zur Verletzung der Souveränität und der territorialen Integrität der Ukraine zu akzeptieren“. Schon die Annexion der Krim im Jahr 2014 hatte die Führung der Türkei immer wieder verurteilt.

Es hat zwar etwas gedauert, aber schließlich hat die Türkei auch den Zugang zum Schwarzen Meer gesperrt. Der Vertrag von Montreux aus dem Jahr 1963 gibt Ankara das Recht, die Dardanellen und den Bosporus für Kriegsschiffe zu sperren. Das ist jetzt geschehen. Scholz dankte Erdogan am Montag ausdrücklich dafür.

Andererseits kauft die Türkei russische Waffen, etwa Luftabwehrraketen. Das stößt im Nordatlantischen Bündnis auf Missfallen. Erdogan wollte am Montag nicht grundsätzlich ausschließen, weitere Waffen zu kaufen. Ankara bezieht jedoch nicht nur Waffen aus Russland, sondern auch in erheblichem Maße Gas. Etwa ein Drittel des jährlichen türkischen Gasbedarfs kommt aus Russland. Und nicht ganz 20 Prozent seines Ölbedarfs deckt die Türkei durch Lieferungen aus Russland.

Der Handel zwischen beiden Ländern hat einen deutlich größeren Umfang als der zwischen der Türkei und der Ukraine. Die Weizenlieferungen aus Russland in die Türkei übertreffen bei weitem die Mengen, die aus der Ukraine kommen. Erdogan lässt den Gesprächskontakt zum russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht abreißen.

Andererseits sind auch die Verbindungen mit der Ukraine eng. So hat Kiew nicht nur türkische Drohnen gekauft. Vielmehr entwickeln und bauen beide Länder Drohnen und Triebwerke miteinander. Erdogan weist darauf hin, dass die Beziehungen zur Ukraine bei Handel, Tourismus und Verteidigungsindustrie sich in den vorigen Jahren stark entwickelt hätten.