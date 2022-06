Aktualisiert am

Nach Ankunft in der Ukraine : Scholz verurteilt „Brutalität“ des russischen Angriffskriegs

Der Bundeskanzler war gemeinsam mit dem französischen Präsidenten und dem italienischen Ministerpräsidenten in die Ukraine gereist. Kurz nach der Ankunft ertönte Luftalarm. Als er aufgehoben wird, besucht Scholz Irpin.

Bundeskanzler Olaf Scholz (M, SPD) geht flankiert von ukrainischen Soldaten an zerstörten Gebäuden in Irpin im Großraum Kiew vorbei. Bild: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz, der französische Präsident Emmanuel Macron und Italiens Ministerpräsident Mario Draghi sind am Vormittag in Irpin eingetroffen. Dort wollen sie sich nach Aussage von Macron mit mit Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj treffen. Der Kiewer Vorort war während der russischen Belagerung im März stark zerstört worden und neben Butscha zu einem Symbol für Brutalität der russischen Truppen geworden.

Bei seinem Besuch in Irpin verurteilte Scholz die „Brutalität“ des russischen Angriffskriegs. Scholz sprach von sinnloser Gewalt. Es seien unschuldige Zivilisten getroffen und Häuser zerstört worden. Es sei eine ganze Stadt zerstört worden, in der es überhaupt keine militärischen Strukturen gegeben habe. „Das sagt sehr viel aus über die Brutalität des russischen Angriffskriegs, der einfach auf Zerstörung und Eroberung aus ist.“ Die Zerstörungen in Irpin seien ein „ganz wichtiges Mahnmal“ dafür, dass etwas zu tun sei.

Es sei ein furchtbarer Krieg, sagte der Kanzler. „Russland treibt ihn mit größter Brutalität ohne Rücksicht auf Menschenleben voran. Und das ist das, was auch zu Ende gehen muss.“ Scholz versicherte der Ukraine die internationale Solidarität

Am Mittag zurück nach Kiew

Bei den Gesprächen mit Selenskyj soll es demnach vor allem um die Bestrebungen der Ukraine gehen, den Status als Beitrittskandidaten für die Europäische Union zu erhalten. Scholz und Macron gelten als Skeptiker dieses Schrittes.

Am Mittag sollen die Präsidenten wieder zurück nach Kiew fahren. Dort waren sie am Morgen mit einem Sonderzug angekommen und von der ukrainischen stellvertretenden Ministerpräsidentin Olga Stefanischina begrüßt worden. Kurz nach der Ankunft des Bundeskanzlers war ein Luftalarm in Kiew losgegangen, der jedoch knapp 50 Minuten andauerte. Gut eine Stunde nach Scholz, Draghi und Macron, traf auch der rumänische Präsident Klaus Johannis in Kiew ein.

Ein Besuch der Politiker war wochenlang vorbereitet worden. Deutschland, Frankreich und Italien gehören zwar zu den Unterstützern der Ukraine und liefern dem Land auch Waffen. Kiew kritisiert jedoch gerade Berlin für die ausbleibende Lieferung schwerer Waffen. Scholz Worte und Versprechungen über die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine stünden im Widerspruch zum tatsächlichen Tempo und Umfang solcher Lieferungen, heißt es in der ukrainischen Hauptstadt.

„Nicht nur Solidarität demonstrieren“

Macron wird dafür kritisiert, dass er auf der umstrittenen Forderung beharrt, Russland „nicht zu demütigen“. Auch die regelmäßigen Telefonate von Scholz und Macron mit Putin stoßen in Kiew auf Kritik. Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi hatte im Mai einen eigenen Plan zur Beendigung des Krieges in der Ukraine vorgeschlagen, der dem UN-Generalsekretär António Guterres und den G-7-Staaten übergeben wurde, den aber sowohl Kiew als auch in Moskau ablehnten.

Am Freitag will die EU-Kommission ihre Stellungnahme dazu vorlegen, ob die Ukraine den Kandidatenstatus erhalten soll. Die Entscheidung liegt jedoch bei den Mitgliedsstaaten. Die europäische Staat- und Regierungschefs kommen am 23. Und 24. Juni zusammen, um darüber zu entscheiden.

Scholz hat der Ukraine die weitere volle Unterstützung in ihrem Kampf gegen Russlands Angriff zugesichert. „Es ist wichtig, wenn jetzt die Regierungschefs der drei großen Länder, die schon bei der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft dabei waren, nach Kiew fahren und in dieser ganz besonderen Situation des Krieges ihre Unterstützung für die Ukraine und die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine zeigen“, sagte der SPD-Politiker bei seiner Reisenach Kiew.

„Wir wollen aber nicht nur Solidarität demonstrieren, sondern auch versichern, dass die Hilfe, die wir organisieren, finanziell, humanitär, aber auch wenn es um Waffen geht, fortgesetzt werden wird“, ergänzte Scholz. Man werde die Unterstützung so lange fortsetzen, „wie das nötig ist für den Unabhängigkeitskampf der Ukraine“. Gleichzeitig werde man noch einmal klarstellen, dass die verhängten Sanktionen gegen Russland von großer Bedeutung seien. „Denn sie tragen dazu bei, dass die Chance besteht, dass Russland sein Vorhaben aufgibt und seine Truppen wieder zurückzieht. Denn das ist ja das Ziel“, unterstrich Scholz.